Barbarossa da "bere"

Dare un vino a Candelara è come restituire un po’ di sapore alla storia. E’ il 29 Maggio 1176, le truppe imperiali di Federico Barbarossa subiscono tra Legnano e Borsano una cocente sconfitta per mano della Lega Lombarda. Il Barbarossa è in fuga, deve salvarsi la vita e percorre a cavallo centinaia di chilometri in direzione sud, cercando un rifugio sicuro, lontano dalle principali vie di comunicazione e dove possa nascondersi senza il rischio di essere catturato: il castello di Candelara. Lo aiuta il vescovo pesarese Stefano. L’imperatore resta nascosto all’interno del fortilizio dove presumibilmente assaggia anche vino locale. E’ pensando a quei momenti che Giulia Serafini, giovane pesarese con la passione per il vino, ha voluto dedicare al Barbarossa la sua cantina che sta proprio lì, sotto al castello, nella via che porta a Santa Maria dell’Arzilla. Una operazione di recupero e valorizzazione delle uve del territorio, assieme all’enologo Vittorio Festa: vigne che beneficiano del microclima al riparo dai venti freddi del mare ma contemporaneamente nutrite di iodio e accese da escursioni termiche notturne che sono una ottima premessa per ottenere finezza ed eleganza oltre che consistenza nel calice, al pari della natura argilloso-calcarea del terreno. Chardonnay, Verdicchio e Bianchello del Metauro sono i componenti del vino che Giulia ha chiamato "L’orologio", in omaggio allo storico orologio di Candelara. Dalle uve di Sangiovese, la quota più importante, Montepulciano e Lacrima si ricava invece il rosso la cui denominazione è dedicata al Castello. Due Igt già in commercio e degustabili anche direttamente in cantina. La terza sarà un rosé di sole uve Sangiovese, in uscita alla fine di gennaio e che punterà "su sapidità, mineralità, freschezza e acidità, note comuni alle altre due etichette, senza l’uso di additivi e coadiuvanti aggiunti. Vini biologici, da bere e che non stanchino", dice l’enologo Festa. L’azienda produce anche olio extravergine di oliva (Frantoio, Raggiola e Leccino) in eleganti contenitori artistici in ceramica firmati da Gloria Zordan di Pesaro che ha realizzato 100 pezzi in edizione limitata tutti decorati in modo diverso e uniche: le oliere dell’azienda Barbarossa.

Davide Eusebi