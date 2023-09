'Barbie girl party' al Mississippi di Gabicce Mare: Max Simoncelli in consolle

Il Mississippi di Gabicce Mare si tinge di rosa. Dopo la sua riqualificazione realizzata dall’amministrazione comunale ed inaugurata ad agosto scorso, il Mississippi è diventato uno spazio non più utilizzato soltanto per la ristorazione, gli appuntamenti culturali e le conferenze – con ingresso libero a tutti coloro che desiderano visitarlo – ma anche per la realizzazione di spettacoli musicali, che hanno già ottenuto successo di affluenze e di gradimento in questi mesi estivi.

Ciò si ripeterà anche domani con un appuntamento nel quale Max Simoncelli – resident dj della discoteca Baia Imperiale che da metà anni novanta ai primi duemila ha fatto divertire con la sua musica milioni di ragazzi provenienti da tutta Europa – darà vita per la seconda volta al suo dj set che ripercorrerà tutta la musica dance di quel periodo, intrattenendo tutti i gabiccesi e non, giovani e meno giovani, già entusiasti della prima serata realizzata il 25 agosto.

L’evento intitolato "Barbie girl party" inizierà alle ore 21 e si protrarrà ben oltre lo scoccare della mezzanotte, con ingresso libero. Si ispira alla pellicola cinematografica Barbie e riprende il titolo del singolo degli Aqua pubblicato nel ‘97. Il tema suggerisce ai presenti un abbigliamento di colore rosa.