Barbieri replica a Ricci : "Il Bartolini c’è e cresce"

"Basta disinformazione, la struttura è attiva e cresce". Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, candidato alle regionali nelle fila di FdI, replica a quanto affermato dalla consigliera comunale del Pd Luisa Cecarini, anche lei in corsa per l’Assemblea legislativa delle Marche, durante la tappa mondolfese di Matteo Ricci e Stefano Bonaccini tenutasi mercoledì, quando ha definito l’ex ospedale ‘Bartolini’ "una scatola vuota".

Per Barbieri non è affatto così: "La casa della Comunità è attiva e funzionante. E i lavori di riqualificazione da 400mila euro, voluti dal governo Acquaroli, come comunicato dall’Ast sono conclusi e rimangono solo alcune lavorazioni che non compromettono l’erogazione dei servizi. Non siamo davanti a una ‘scatola vuota’, ma a una struttura concreta, potenziata, riconosciuta tra le 29 Case della Comunità delle Marche e che vedrà nei prossimi mesi l’implementazione di ulteriori servizi. Un presidio sanitario fondamentale per tutta la bassa valle del Cesano. Denigrarla per fini elettorali è una mancanza di rispetto nei confronti delle professionalità che vi operano ogni giorno con serietà e dedizione".

Il sindaco aggiunge: "All’interno sono già erogati servizi sanitari essenziali. È attiva l’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) con i medici di medicina generale, e in collaborazione con la Regione e l’Azienda Sanitaria si sta già lavorando per migliorare e ampliare gli spazi a loro disposizione". Poi l’affondo nei confronti del Pd e in particolare di Ricci e Bonaccini, che sempre mercoledì hanno definito la sanità delle Marche in netto peggioramento. "Parlano oggi di ‘alleanza del cambiamento’, ma sono gli stessi che quando governavano hanno chiuso 13 ospedali. Non solo, Bonaccini, che ora fa passerelle qui, ha lasciato un buco da 645 milioni di euro nella sanità dell’Emilia Romagna". Barbieri rivendica con forza i risultati del centrodestra: "Le Marche oggi sono tra le regioni d’Italia più virtuose nel garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA). Le prestazioni sanitarie erogate nel 2025 sono aumentate del 15% rispetto al 2019 e la Regione ha mantenuto i conti in equilibrio, senza aumentare di un euro le tasse ai cittadini. Nel contempo è stata abbandonata l’idea centralista dell’ospedale unico, scegliendo una rete diffusa e capillare di presidi sanitari sul territorio".

Sandro Franceschetti