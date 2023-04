Barche in deposito abusivo La guardia costiera sequestra

E’ scattato il sequestro nei giorni scorsi per una decina di imbarcazioni sul litorale di Marotta che erano accatastate senza alcuna autorizzazione. Lo fa sapere la Guardia costiera: "Il sequestro amministrativo riguarda diversi natanti da diporto, in seguito trasferiti con i mezzi messi a disposizione dal Comune di Mondolfo in un deposito. I proprietari delle imbarcazioni non sono stati ancora individuati". I natanti erano ricoverati su una spiaggia libera nella parte sud della località balneare, nel tratto compreso tra il sottopassaggio di via Togliatti e l’area del complesso residenziale Le Vele.

"L’operazione, conclusasi con una importante pulizia dell’area da vari rifiuti, eseguita a cura del Comune di Mondolfo – evidenzia una nota della Guardia costiera -, ha permesso di porre in ripristino il tratto di arenile alla originaria destinazione d’uso, così come individuata dal ‘Regolamento sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistico-ricreative nel territorio di Marotta del Comune di Mondolfo’ e dal ‘Piano Particolareggiato delle Spiagge’".

"Il lavoro svolto dalla Guardia costiera – si puntualizzainfine – s’inserisce in una più ampia attività di vigilanza sul litorale anche in vista dell’imminente stagione balneare, per garantire il rispetto delle ordinanze di sicurezza, della tutela ambientale e, in generale, delle norme sull’utilizzo del demanio marittimo".