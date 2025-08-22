Barche rovesciate, strade-fiume. Coppia salvata sul San Bartolo. Tragedie sfiorate per alberi caduti

Sono le 20,30 circa di mercoledì sera. Una coppia di fidanzatini di 22 e 24 anni di Mondolfo si è avventurata per un sentiero del San Bartolo che porta al mare, un chilometro prima circa del ristorante Gibas. Decidono di sfidare il meteo e le nubi minacciose che si stanno addensando. Non sanno che sta per scoppiare l’inferno. Restano in spiaggia. Ma il tramonto si trasforma in un incubo. Cala il buio, una bomba d’acqua di una violenza inaudita si abbatte sulla città e sulla costa. Vento alla velocità record di dieci metri al secondo, come rivelerà poi l’osservatorio di Villa Fastiggi collegato con la Regione, pioggia mista a grandine, tuoni e fulmini. I due ragazzi sono terrorizzati. Provano a scappare via terra ma il sentiero è una trappola di fango. Provano anche via mare: troppo rischioso, non si vede nulla e le onde sono minacciose. Non resta che chiamare i soccorsi. Formulano il 112, che significa geolocalizzare automaticamente il punto da cui arriva la chiamata. Viene mobilitato il Soccorso alpino di Pesaro, protagonista di un salvataggio spettacolare. Il personale del soccorso arriva sul posto. Capisce che il sentiero solcato dai ragazzi è impraticabile. Decide di scendere due chilometri prima e attraversa la vegetazione sotto un diluvio universale. I due ragazzi sono terrorizzati, infreddoliti. Un incubo finito poco dopo l’una del mattino, quando vengono raggiunti dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco che per risalire il monte sono costretti a scomodare dal letto della sua villa un residente: "Scusi, non siamo ladri, siamo con questi ragazzi e dobbiamo risalire fino al monte, possiamo passare nella sua proprietà?". Una domanda fatta con l’avvallo di carabinieri e Polizia locale che nel frattempo erano accorsi sul posto. Permesso accordato. Stanchi, infreddoliti e spaventati i due fidanzati sono riemersi dall’incubo alle una e mezza del mattino, dopo cinque ore che non dimenticheranno più.

Nel frattempo la città è stata attraversata da un vero e proprio uragano. In soli 15 minuti, dalle 20,15, sono caduti a terra 34,5 millimetri di acqua. I segni della tempesta sono ovunque. In viale Trieste alberi piegati o adagiati anche sulla pista ciclabile. In via Amendola sono crollate due grosse piante di fronte all’istituto delle Suore del Sacro cuore, ostruendo la circolazione. Strade ridotte a fiumi come nel caso di via Cavour, scantinati e locali al piano terra allagati.

Chiusa al traffico una parte di via Cimarosa. Qui le ruspe hanno lavorato senza sosta per rimuovere grossi tronchi che sono stati divelti e scaraventati a terra dalla furia del vento e dell’acqua. Il traffico è stato chiuso per diverse ore in direzione centro-periferia. Devastata anche la vicina Interquartieri, letteralmente sott’acqua per l’ora in cui si è scatenata la tempesta, con le strade completamente allagate in diversi tratti e gli alberi crollati a terra ai margini e in parte della carreggiata. Disagi anche nella zona dell’ospedale: il tratto di strada che costeggia il San Salvatore in direzione stazione del treno, era per buona parte sott’acqua, con le auto costrette a fermarsi o a spostarsi al centro della carreggiata, mentre tronchi sono caduti poco non distante dall’ingresso del Pronto soccorso. Completamente al buio la zona di Pantano, dove l’illuminazione pubblica è mancata per circa un’ora, mentre i residenti di questo e di altri quartieri della città sono stati costretti a ricorrere a secchi e stracci per tamponare la situazione: acqua alta nei piani terra, nelle tavernette e nei garage con richieste continue di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti anche in via Talevi e nella zona di via Lubiana, sedie e tavoli scaraventati a terra al centro sociale Sereni di via Tombesi. Poco distante, alle Cinque Torri, il vento e la pioggia hanno squartato una grossa quercia che è crollata sul giardino con tavolo e ombrelloni dove solitamente gli abitanti cenano. A Chiusa di Ginestreto sventata fuga di gas per la caduta di una pianta su una centralina. Fino alle 16 di ieri, gli interventi conclusi dai vigili del fuoco erano 87, quelli in corso 16, e 94 in coda e 200 da valutare.

E anche ieri segnalata una tromba d’aria a Gabicce, alle 18 circa, con gente che è fuggita dalla spiaggia. Volati ombrelloni.