Bardeggia va all’Urbino

Colpo in entrata per l’Urbino. La società ducale ha ufficializzato ieri l’ingaggio di Giordano Bardeggia, punta centrale, classe 2000, nell’ultima stagione alla K Sport Montecchio Gallo, e in precedenza Inter U19, Cesena, Foligno Cattolica, Montegiorgio e altre squadre (oltre 60 partite in serie D). L’Urbino ha vinto la concorrenza di un paio di società tra cui la Maceratese. Sul mercato il centrocampista Alessandro Sciamanna, centrocampista classe 2004 nell’ultima stagione alla K Sport e in precedenza all’Atletico Gallo e prima ancora giocatore ne settore giovanile della Vis Pesaro. Dalla K Sport Montecchio Gallo oltre al centrocampista Eugenio Dominici arriva al Gabicce Gradara anche il portiere Federico Andreani, classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Santarcangelo ai tempi della serie C. Nelle due ultime stagioni ha militato in Eccellenza nell’Atletico Gallo e poi nel K Sport Montecchio. Nella sua carriera ha vinto tre campionati: dall’ Eccellenza in serie D con la Sammaurese e in Promozione con Giovane Cattolica e Marignanese mentre con l’Atletico Alma ha vinto il playoff promozione guadagnando l’Eccellenza. Ha esperienza anche nel campionato sammarinese. Un portiere di 1,80, dalla spiccata personalità. "Io ed il Gabicce Gradara ci siamo inseguiti nel recente passato – spiega Andreani – ora ci siamo ritrovati sulla stessa strada e qui ritrovo anche il preparatore dei portieri Giancarlo Nicolini. La società è ambiziosa, ma non fa il passo più lungo della gamba, ha idee e mi è piaciuta per il suo modo di approcciarsi. Ci sono le condizioni per ben figurare".

Il Vismara Calcio comunica l’ingaggio dell’under Cristian Carnaroli, difensore classe 2006, cresciuto nel Settore Giovanile del Muraglia Calcio per poi transitare nella precedente estate al Santa Veneranda, mettendosi in luce nel Campionato di Prima Categoria nel ruolo di esterno basso. "Cristian – spiega la società del Vismara – è un giocatore che oltre a saper controllare bene l’avversario sulla fascia in fase difensiva, sa muoversi molto bene in condizione di non possesso palla. Veloce In fase di ripartenza dell’azione, nell’occupare gli spazi liberi per smarcarsi, e ricostruire l’azione palla al piede. Tutta la dirigenza gli dà il benvenuto". La Maceratese ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Albanesi, attaccante classe 1997 proveniente dal Montegiorgio. Nicholas Pincini, classe 2004, centrocampista ex Vigor Castelfidardo ha fibrato con il Montefano militante nel campionato di Promozione. Il Real Altofoglia di mister Melini, ufficializza l’ingaggio del centrocampista Iacopo Pueri ex Santa Cecilia.

Amedeo Pisciolini