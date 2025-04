Barista del ’White’ aggredito. Un momento di solidarietà

Incontro di solidarietà, nei giorni scorsi, al bar tabaccheria ’White’, di via Giolitti, dove alcune persone – nella foto Nicola Baiocchi, Orazio Alacqua, Davide Pierleoni, Daniele Malandrino e Marco Lanzi – hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al titolare del bar, Orazio Alacqua. Lo stesso che pochi giorni prima, il 7 aprile scorso, era stato aggredito da un cliente, che l’aveva ferito con un coltello, per una lite legata a cause ancora da stabilire. Alacqua era andato in ospedale ma è stato dimesso poco dopo.