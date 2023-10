Baristi e addetti alle pulizie nei comuni di Pesaro e Fano

Ditta di pulizie con sede di lavoro a Fano è in cerca di personale da impiegare nel proprio organico, con contratti di tipo part-time.

Per info, contattare il seguente numero: 335 226448.

Ristorante Cile’s Bistrot di Fano cerca un cuoco e un aiuto cuoco per turno unico del pranzo o della cena con possibilità di contratto annuale. Requisiti della risorsa: serietà, voglia di far parte di un team e puntualità. Per candidarsi inviale email a info@ristooranteciles.it

Osteria dalla Peppa di Fano è in cerca di personale di sala e addetti alla cucina. Per ulteriori info su contratti, stipendi e mansioni contattare il numero 331 6544088, in alternativa il numero fisso 0721 823904 o inviare email a dallapeppa@gmail.com

Nello storico bar Carla 1989 di Pesaro (davanti al liceo artistico Mengaroni) si cerca una barista con esperienza per tutta la stagione invernale, con contratto riferito solo per i fine settimana. Per ulteriori info e candidature contattare il nuemero 331 6339806.