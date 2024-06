Barocci, c’è il ’sigillo’ del Quirinale. In città approdano tesori esclusivi

di Giovanni Volponi

Un importante riconoscimento arriva a poche settimane dall’apertura della grande mostra su Federico Barocci, programmata per il 18 giugno: nei giorni scorsi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tramite un telegramma fatto pervenire al direttore Luigi Gallo, ha concesso il suo alto patronato all’esposizione, un prestigioso sigillo assegnato solo a eventi di respiro nazionale. E intanto trapelano altri dettagli sull’evento: sarà una vera e propria wunderkammer di tesori la sezione dedicata ai disegni, mentre dai più prestigiosi musei del mondo giungeranno prestiti d’eccezione.

Partendo proprio da questi ultimi, ecco alcune delle istituzioni e le relative opere concesse a Urbino: si va dalla ‘Deposizione’ del duomo di Perugia al Ritratto di Giuliano della Rovere di Vienna, dalla Madonna del Gatto della National Gallery di Londra a ben due dipinti dalla Galleria Borghese (La Fuga da Troia – che funge anche da locandina della mostra - e il San Girolamo nel Deserto). I Musei Vaticani hanno concesso tutti e tre i loro Barocci, ovvero l’Annunciazione, il Riposo in Egitto e la Beata Michelina. Dal Met di New York arriverà il San Francesco nella Grotta; dal Prado di Madrid la delicata Natività; sette i dipinti prestati dagli Uffizi, tra cui il regale ritratto del duca Francesco Maria II e i due autoritratti del pittore, uno da giovane e uno in età senile. Un raro ritratto giungerà addirittura dalle sale di rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia a Londra. Sono previste tre sale per indagare l’appassionante rapporto tra Barocci e il disegno, presentato sia in dialogo con le opere pittoriche che come forma espressiva indipendente.

"Quando muore a Urbino nel 1612 – spiegano i curatori Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini – Barocci lascia nel suo studio diverse migliaia di disegni attentamente raccolti e classificati nel corso di oltre cinquant’anni di carriera. Il nipote Ambrogio Barocci per oltre quarant’anni tiene unita la raccolta, rifiutando varie proposte di acquisto che gli arrivano da artisti, collezionisti e grandi mecenati. È solo alla metà del Seicento che, ormai anziano e senza eredi, Ambrogio si risolve a separarsi dalla collezione: una parte viene giunge Roma e da lì nel Settecento a Berlino; un altro nucleo formerà l’attuale Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi. Gli altri fogli, ambitissimi da amatori e collezionisti, entrano lentamente nel mercato privato, arrivando nelle maggiori raccolte europee e, da lì, ai gabinetti disegni e stampe dei grandi musei internazionali. Solo una piccola parte rimane a Urbino e tramite i Viviani è oggi in Galleria". Nella mostra, oltre alle celebri teste a pastello, ci saranno gli eleganti bozzetti a olio, i bozzetti per composizione, gli studi di nudo e cartoni preparatori. Disegni giungeranno dalle Collezioni Reali inglesi, da Berlino, New York, Cambridge, Oxford e Firenze.

Un approfondimento sarà sulle incisioni ad acquaforte, tecnica in cui Barocci fu vero pioniere e che viene rappresentata in mostra dal ritorno a Urbino, dopo cinquecento anni di assenza, della lastra in rame della stampa dell’Annunciazione, oggi custodita presso l’Istituto Centrale per la grafica di Roma, ma proveniente dallo studio urbinate dell’artista.