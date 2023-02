Baronciani all’Isia tra grafica e imprese

Un’imprenditrice per l’Isia: Alessandra Baronciani è la nuova presidente dell’Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino e rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2025. Amministratrice delegata di Isopak Group, azienda che produce imballaggi, e presidente di Confindustria Pesaro e Urbino, succede a Ilvo Diamanti, in una discontinuità per settori di competenze, tra i due, ma con lo stesso obiettivo: far crescere l’istituto e il suo nome.

"L’idea che sta emergendo e che dovremo mettere in pratica è promuovere e sviluppare la capacità dell’Isia di progettare e collaborare con le imprese, cosa nota, ma non quanto dovrebbe, nel mondo imprenditoriale", spiega. Baronciani è la prima donna alla guida del Consiglio d’amministrazione dell’Isia e questa nomina prosegue un suo trend molto particolare: "È la mia terza presidenza come prima donna, dopo il mio Rotary Club e Confindustria provinciale. Quando mi è arrivata la proposta dell’Isia, che viene da una scelta congiunta di Cda e Ministero, sono rimasta incredula, perché io amo l’arte, ma faccio un altro lavoro. Tuttavia, è un ruolo diverso da quello del direttore, va interpretato come se si stesse gestendo un’impresa, perciò ho accettato, vedendola come un onore e una sfida e chiedendomi cosa potessi fare io per l’istituto. La risposta è che, grazie al mio ruolo in Confindustria, posso collegarlo agli imprenditori della provincia e della regione, facendolo conoscere pure al di fuori delle nicchie settoriali. Magari anche creando incontri e una commistione con Confindustria stessa, che ha un comitato cultura, e impostando un grande lavoro di comunicazione per attrarre più persone in città".

Fianco a fianco con Baronciani ci sarà Jonathan Pierini, che dirige l’Isia dal 2017 e spiega così la nomina: "La scelta è motivata da varie questioni. Sapevamo del suo amore per l’arte, ma lei può essere soprattutto una figura di collegamento con le aziende ed è di alto profilo. Noi, che ci occupiamo di design della comunicazione, non possiamo lavorare se non a contatto con le realtà produttive. Nel tempo si è un po’ perso il collegamento con aziende ed enti, per la coprogettazione: la missione sarà recuperarlo. Io credo molto nel fatto che le istituzioni debbano essere un soggetto attivo nel territorio, non solo fare formazione, e ciò significa anche potare una comunità di docenti a viverlo. A proposito di progetti, ne abbiamo diversi in partenza: con il Comune di Reggio Emilia cureremo una seconda mostra sul fotografo Luigi Ghirri, dopo quella dell’anno scorso, poi abbiamo vinto un bando Pnrr, che ci porterà a fare quattro anni di ricerca fotografica in Campania, con altrettante mostre, e uno ministeriale, grazie a cui lavoreremo insieme a Gagliardini e all’Istituto centrale del catalogo sulle coste adriatiche. Infine, stiamo strutturando una progettazione con enti e istituzioni, incentivando la partecipazione ai bandi grazie anche a fondi e personale del Ministero, che ci aiuteranno nella loro ricerca e consultazione. Come Isia, abbiamo sempre raggiunto il numero massimo di iscritti e non ci sono stati cali di candidature. Anzi, per i trienni sono aumentate: impegnandoci anche con forme di promozione online e di incontri 1 a 1 tra nostri studenti e giovani interessati a entrare, abbiamo tenuto bene di fronte al complicato periodo pandemico".

Nicola Petricca