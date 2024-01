Barrasso, il luogotenente che protegge le donne ferite: "Noi, vicini alle vittime"

Antonino Barrasso, 61 anni, luogotenente dei Carabinieri in pensione, già comandante della stazione di Marotta dal 1993 al 2015, poi al comando della stazione di Fano.

Il suo nome è fra i candidati a ‘Cittadino dell’anno‘. Come ha accolto la notizia?

"Ho saputo della mia candidatura da una collega volontaria di ‘Alba Rosa’. Sono rimasto piacevolmente sorpreso e come sempre in questi casi è scaturito in me il senso di gratitudine per coloro che mi hanno ritenuto meritevole, onorato di avere co-protagonisti dell’iniziativa personaggi di elevato spessore professionale, sportivo e del volontariato".

Chi è Antonino Barrasso? Si racconti un po’.

"Sono nato in Puglia a Pietramontecorvino (FG) dove ho vissuto la mia giovinezza. Nel 1981 mi sono arruolato nell’Arma dei Carabinieri. Dopo la scuola sottufficiali sono stato destinato in Sardegna dove ho lavorato fino al 1989, era ancora in auge il fenomeno dei sequestri di persona e delle sanguinose faide nei paesi della Barbagia. Dalla Sardegna, dove ho incontrato mia moglie, sono stato trasferito nelle Marche… Mi ritengo una persona fortunata per aver avuto modo di fare un mestiere rivolto al prossimo e cerco di stare vicino all’istituzione ma soprattutto di rimanere coerente ai principi di solidarietà e morali della Benemerita".

Per 41 anni a servizio dell’Arma e ora ancora in campo come presidente di Alba Rosa, associazione che vuole proteggere le donne vittime di reati da "codice rosso". Cosa l’ha spinta in questa nuova avventura?

"Poco prima di arrivare a fine servizio, con diversi colleghi in pensione, si discuteva di cosa fare per poter mettere a disposizione della comunità la nostra esperienza. Dall’esperienza sul campo avevamo capito che mentre nei casi palesemente gravi l’autorità giudiziaria aveva la possibilità di intervenire immediatamente con le misure previste dalla normativa, nei casi in cui le violenze non si manifestavano in maniera grave, le vittime restavano in una situazione di stallo, in attesa magari dei rinvii a giudizio dei responsabili. In queste ipotesi potevamo dare una mano ovvero stare vicino alle vittime durante la gestione delle attività quotidiane quali: portare i figli a scuola, andare e tornare dal lavoro, visite ai parenti anziani ecc. Alba Rosa accompagna queste persone in modo tale da testimoniare eventuali aggressioni verbali o fisiche. L’esperienza sul campo sino ad oggi è stata positiva. Più tranquillità alle vittime e meno aggressività per gli autori". Tiziana Petrelli