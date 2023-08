’Barricate’ contro il mare, scattati i lavori al porto

di Silvano Clappis

Iniziati i lavori di sistemazione di un largo tratto della diga foranea del porto di Fano e più precisamente della scogliera posta a difesa del molo di levante del porto turistico Marina dei Cesari e del tratto a difesa del Laboratorio di biologia marina. Ad aggiudicarsi l’intervento per un importo di 445mila euro in totale è stata la ditta Sefa Italia di San Vitaliano (Na) che ha offerto un ribasso del 17,22%.

"Facciamo questo intervento di manutenzione piuttosto urgente – dice il vicesindaco e assessore al governo del territorio Cristian Fanesi – in questo periodo grazie anche alla disponibilità della Capitaneria di Porto che ci ha concesso questa possibilità perché in questo modo possiamo sfruttare le condizioni di un mare più calmo rispetto ad altre stagioni". In effetti a causa delle mareggiate la parte più esposta del porto ha subito i maggiori danni, con gli scogli in pietra che in diversi punti si sono abbassati. Rendendo improcrastinabile un intervento. Infatti la diga foranea non riesce più a garantire la dovuta protezione, con ripercussioni negative che si manifestano anche sulle infrastrutture viarie e portuali che si trovano all’interno del bacino portuale. Non a caso si sono registrati negli ultimi tempi allagamenti soprattutto della banchina di Marina dei Cesari e delle strade di accesso, per cui si procederà con il rifioramento di quegli scogli scivolati verso il mare e il rinfoltimento con nuovo materiale. In una prima fase si creerà una zona di accumulo dove una chiatta scaricherà gli scogli e successivamente i vari interventi riguarderanno tutte quelle parti del molo esterno che evidenziano un avanzato stato di ammaloramento dovuto proprio dalla mancanza di materiale lapideo non ottimale. L’obiettivo finale è quello di ripristinare su tutta la lunghezza del molo l’ottimale configurazione frangiflutti e di dissipazione energetica del moto ondoso. Le operazioni di rinfoltimento saranno eseguite con fornitura e posa in opera di circa 7.000 tonnellate di massi naturali di tipo calcareo di Terza Categoria, i quali saranno trasportati via mare, e circa 900 tonnellate sempre della stessa categoria trasportati via terra e 850 tonnellate provenienti da operazioni di salpamento.

La maggior parte dei lavori sarà eseguita direttamente in mare mediante l’utilizzo di un motopontone munito di apposita gru con polipo idraulico per sollevamento e movimentazione massi.

La spesa dell’opera è a totale carico della Regione Marche – il Comune di Fano ha solo eseguito la procedura di affidamento dei lavori – e si inquara nell’ambito degli interventi di miglioramento delle infrastrutture dei porti di interesse regionale. In questa casistica la Regione ha trasferito in questi ultimi anni al Comune di Fano, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la somma complessiva di 1.030.000 euro, suddivisa in parti uguali tra interventi per il ripristino della diga foranea e interventi per il dragaggio del bacino portuale. Sotto Ferragosto i lavori subiranno una interruzione per poi essere ripresi agli inizi di settembre.