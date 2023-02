Barricate per difendere il vino: "Quell’etichetta solo ideologia"

Nelle ultime settimane se ne sono sentite di tutti i colori sul vino, compresa quella che favoriva l’insorgere di tumori; quindi è nato anche il problema – pare che a spingere sia stata l’Irlanda – per far stampigliare nelle etichettre delle bottiglie che il "vino nuoce gravemente alla salute", un po’ come accade con le sigarette. Un problema nazionale ma che coinvolge circa una trentina di aziende della provincia, centinaia di dipendenti ed anche una significativa quota di export.

La fabbrica del vino vale solo nel Pesarese diversi milioni di euro di fatturato. Bene, questo problema è stato dibattuto ieri in commissione agricoltora della camera dei Deputati, il cui presidente è l’ex vicepresidente regionale Mirco Carloni della Lega. Al termine della riunione della commissione tutti i componenti hanno votato all’unanimità una risoluzione contro questa decisione imposta dall’Unione Europea. "L’etichettatura imposta dalla Ue a vino e birra – scrive Carloni – ritenuti nocivi alla salute è figlia di una politica ideologica e mina la nostra tradizione enogastronomica. Non solo non considera che un buon bicchiere di rosso fa parte della dieta mediterranea, ma mette a rischio un settore fondamentale del nostro paese". Per la cronaca l’Italia è il primo produttore al mondo di vino ed è al 51° posto per consumo di alcol. La Lega parla di una follia europea e per questa ragione ha votato contro questa risoluzione.

"Dietro queste iniziative ci sono delle lobby che spingono – dice Tommaso Di Sante, presidente pòrovionciale della Coldiretti – ma sono incomprensibili. Certo che come per tutte le cose non bisogna esagerare perché anche se uno beve decine di lietri di acqua rioschia di morire. Comunque la questione di scrivere sulle etichette che il vino nuoce gravemente alla salute, per noi produttori è una danno economico e di immagine molto grande. Comunque noi produttori, e siamo in tanti anche nella nostra provincia, crediamo che questa norma europea non passi perché il danno è grosso soprattutto su alcuni mercati di esportazione come gli Stati Uniti ma non solo. Da quello che stiamo capendo il problema si dovrebbe risolvere mettendo solamente una tabella nutrizionale".