Bartolomei (Forza Italia) però ci crede: "Prima o poi la città gli renderà omaggio"

E’ finita in caciara, soprattutto politica, l’intitolazione della piazza a Silvio Berlusconi. E Antonio Bartolomei consigliere comunale di Forza Italia, partito che aveva presentato una mozione per l’intitolazione di una strada all’ex leader di Forza Italia (respinta), prima dell’epilogo vandalico, aveva scritto: "Apprendiamo con un sorriso che, almeno per un giorno, qualcuno ha deciso di rimediare a quella che consideriamo una grave mancanza: Pesaro ha avuto la sua Piazza Silvio Berlusconi. Certo, si è trattato di uno scherzo del primo aprile, ma dietro ogni battuta si nasconde sempre un fondo di verità...". Continua il segretario comunale degli azzurri: "Ma sappiano tutti che la nostra battaglia non è uno scherzo e non si fermerà. La nostra mozione è stata bocciata? Poco importa: i tempi della storia sono più lunghi di quelli della politica, e prima o poi anche Pesaro renderà omaggio a un uomo che ha segnato un’epoca, Berlusconi".