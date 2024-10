Bartorelli-Messika insieme. Serata di gala per festeggiare

La storica gioielleria pesarese Paolo Bartorelli ha ospitato, nei giorni scorsi, un evento organizzato in collaborazione con la Maison Messika, pensato per presentare le collezioni più rappresentative del marchio internazionale di gioielli e per celebrare il sodalizio tra le due realtà. Messika ha infatti scelto Paolo Bartorelli come partner esclusivo nelle Marche e per la serata pesarese ha offerto a un ristretto numero di ospiti l’opportunità di scoprire alcuni dei suoi pezzi più importanti. Le collezioni Imperial Move, So Move, Move Link e D-Vibes sono state al centro dell’evento e i partecipanti alla serata sono stati anche coinvolti in un gioco che ha visto una fortunata invitata ricevere in regalo una collana Baby Move Pavé. La Maison Messika è stata fondata nel 2005, diventando in breve tempo un punto di riferimento nel mondo dell’alta gioielleria. Ad oggi, sono più di venti le collezioni di gioielleria che hanno portato Messika sulla scena internazionale, tra cui spiccano le collane Move, i bracciali Noa, l’anello doppio Move Uno e gli orecchini My Twin. Oltre ad essere diventata un punto di riferimento per il settore, grazie al suo design all’avanguardia, Messika è stato il primo brand di gioielli a sfilare durante la Paris Fashion Week con le sue collezioni di alta gioielleria, indossate da tanti personaggi famosi, tra cui Elisabetta Canalis, Georgina, Eva Herzigova, Taylor Hill, Natalia Vodianova, Lucien Laviscount e Cardi B e molti altri. "Sono molto felice e orgoglioso di aver scelto di rappresentare il brand Messika – commenta Paolo Bartorelli –. Un marchio moderno e innovativo, con una proposta di gioielli di alta qualità, indossabili in tutti i momenti della giornata di una donna dinamica ed elegante". Ad intervenire anche Francesca Galli, Country Manager di Messika: "Siamo onorati di essere stati scelti dalla gioielleria Bartorelli di Pesaro per emozionare i suoi ospiti – dice –. La loro costante ricerca di qualità e la straordinaria capacità di anticipare sempre le nuove tendenze – aggiunge la country manager della Maison Messika – confermano l’appeal del brand e contribuiscono a dare un forte slancio a Messika in Italia".