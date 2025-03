Basaglia, il grande dottore dei “matti“

"Quando ho deciso di scrivere questo spettacolo mi han dato del “matto“" afferma Enzo Vecchiarelli, curatore, ieri in conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo teatrale dal titolo “Quel Matto Dottore dei Matti“ dedicato alla figura di Franco Basaglia.

Parola, musica, immagine, quattordici canzoni e tanto altro; saranno questi gli elementi che riempiranno, lunedì 24 alle ore 21, il cinema teatro Loreto di Pesaro. Un’iniziativa pensata ed organizzata dal Comitato di Tutela dei Diritti degli Ospiti di Muraglia. "Siamo nati ad agosto 2024 e il nostro è un gruppo formato da genitori, parenti, amici e cittadini sensibili – sottolinea Maria Teresa Federici, psicoterapeuta –. In questo momento ci sono delle grandi urgenze nel campo psichiatrico sia nel pesarese, con lo spostamento del reparto della “Cittadella della salute mentale“ a causa della costruzione del nuovo ospedale, ma riguarda anche tutta la sensibilizzazione al tema della psichiatria e dei nostri concittadini ammalati. Abbiamo deciso di cominciare a vederci per continuare a tenere alta l’attenzione che invece sta diminuendo e per questo siamo preoccupati della disattenzione a riguardo. Lo spostamento crea isolamento perché quando le persone, con problemi, vivono nella “Cittadella della salute mentale“ instaurano rapporti e creano un equilibrio con quegli ambienti, se vengono spostate tutte questo svanisce e porta ripercussioni negative e ulteriori traumi".

Come nasce l’idea dello spettacolo?

"Prima di scriverlo ho fatto una serie di interviste a conoscenti ma anche a persone sconosciute e i tre quarti degli intervistati mi hanno risposto che non conoscevano questo personaggio mentre un quarto mi ha risposto che era quello che ha chiuso i manicomi o quello che ha aperto i manicomi – spiega Enzo Vecchiarelli, curatore –. Parlare di Franco Basaglia è stata una “scusa“ per parlare del disagio mentale, lo spettacolo riporta narrazioni, immagini e musiche molto tecniche perché chi le ha scritte conosce molto bene il disagio mentale, da Vasco Rossi a De Andrè a Gianna Nannini e tanti altri". Lo spettacolo è libero con ingresso gratuito.

Ilenia Baldantoni