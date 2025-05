Base Popolare: nuovo caso: "Vietato favorire i parenti". Ma poi la frase sparisce

"Sarà un caso, ma dal codice etico di Base Popolare sembra siano stati cancellati con il bianchetto i divieti di favoritismi ai parenti". A dirlo è uno dei tanti militanti in fuga dal partito dell’ex governatore Gian Mario Spacca e di Raimondo Orsetti, che dopodomani riunirà l’assemblea (all’hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche) per mettere al voto ciò che è stato deciso nell’ultima burrascosa direzione regionale: allearsi con il centrodestra alle prossime elezioni regionali. Ebbene, il militante che parla è anonimo ma gli atti che porta a suffragio delle sue parole sono chiari, nero su bianco. Uno di questi atti è appunto il codice etico, che all’articolo 4.3 recita così: "Ogni decisione attinente alle operazioni e alle attività di Base Popolare Marche deve essere adottata per il bene dell’Associazione e per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici, e fondata su valutazioni oggettive e comprovabili, senza essere influenzata dall’aspettativa di benefici personali, diretti o indiretti, condizionamenti e favoritismi di ogni genere, rapporti di parentela o affinità".

L’altro atto è invece del collegio dei probiviri del partito, che per motivare una decisione, cita proprio l’articolo 4.3, ma depurato. Il testo, cioè, si ferma al passaggio sui "benefici personali, diretti e indiretti". Spariti i condizionamenti e i rapporti di parentela. Tutti gli altri articoli citati nel documento dei probiviri sono invece uguali – parola per parola – a quelli riportati nel codice etico. Quanto meno curioso.

Si dà il caso che la questione delle parentele sia abbastanza calda all’interno del partito, perché tra gli uomini di Base Popolare in rampa di lancio c’è il genero di Spacca: Andrea Castellani. Che il suo ruolo faccia discutere lo sanno anche loro: per esempio, lo ha scritto chiaramente giorni fa uno dei loro dirigenti nella chat interna: "Mi pare che stia emergendo con grande evidenza una problematica più confacente a un ufficio di collocamento di stampo familiare già visto in altre componenti politiche rispetto a regole innovative sul piano etico e morale". Il codice etico, comunque, sarà approvato proprio sabato durante l’assemblea: sarà curioso vedere se la frase sui parenti ricomparirà oppure no. Certo, dopo che il caso è emerso pubblicamente, sarà difficile usare il bianchetto con la stessa nonchalance.

Intanto, dal punto di vista più strettamente politico, sembra che Matteo Ricci voglia invitare i rappresentanti di Base Popolare a confrontarsi con lui, ribaltando il tavolo: lui non è andato al confronto convocato da Base Popolare rifiutando il metodo da reality show, ma sarebbe pronto a ricevere Spacca e soci, magari a Pesaro. Difficile che questa mossa possa cambiare il percorso di Base Popolare verso Acquaroli, anche se lungo la strada l’ex governatore, il genero e Orsetti continuano a perdere seguaci.

Roberto Fiaccarini