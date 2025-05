Base Popolare si riunisce. E Ricci incontra i fuggitivi

Mentre Base Popolare stamattina riunisce a Civitanova Marche l’assemblea regionale per votare l’appoggio al centrodestra, Matteo Ricci incontra a Pesaro alcuni di coloro che sono fuggiti dal partito dell’ex governatore Gian Mario Spacca e di Raimondo Orsetti. E non saranno in pochi a confrontarsi con il candidato del centrosinistra: ci sarà, per esempio, anche Stefano Cencetti, il dimissionario coordinatore fermano di Base Popolare, di cui era anche il legale rappresentante e tesoriere. Porterà con sé una nutrita rappresentanza di transfughi fermani, ma in generale ce ne saranno da tutte le province. Insomma, molti di coloro che hanno detto addio a Spacca e Orsetti, andranno ad ascoltare le proposte di Ricci: l’appuntamento è alle 10.30, in un bar della zona mare di Pesaro. Nel frattempo, il numero di fuggitivi aumenta di giorno in giorno: almeno una quarantina dopo la burrascosa direzione regionale di inizio settimana, ai quali ieri si sono aggiunti i Popolari di Ancona, che hanno ufficializzato con una nota l’addio a Spacca: “I Popolari per Ancona, riuniti in assemblea, hanno deliberato la conclusione della federazione con Base Popolare Marche, in quanto ritengono sia esaurita la spinta propulsiva e aggregativa di un movimento al quale avevano aderito, con entusiasmo, lo scorso anno, concorrendo alla stesura della piattaforma dei principi valoriali. Tale decisione è stata assunta anche alla luce delle ultime, tormentate, vicissitudini interne ed alla fuoriuscita di importanti e stimate personalità del partito e di suoi dirigenti regionali". A Civitanova Marche, dicevamo, l’assemblea regionale di oggi dovrà decidere se prendere la strada del centrodestra: è immaginabile che sarà un confronto piuttosto complicato dopo le ultime vicende. Probabilmente Spacca si presenterà dimissionario dal ruolo di presidente del comitato stratagico, ma considerando che è anche presidente nazionale del partito, è difficile capire cosa possa cambiare con le sue dimissioni. E la domanda finale resta sempre la stessa: ma poi, quanti voti sposta davvero Base Popolare?