Basket all’ombra dei Torricini: è arrivata l’ora

Ieri sono arrivate le tribune, oggi arriveranno i due campi da gioco, domani toccherà alle squadre, e saranno tante: 41, con terzetti da varie regioni d’Italia. Manca un solo giorno al via dell’undicesimo torneo di basket "3vs3 Città di Urbino", che quest’anno è entrato nel Circuito élite targato Estathé e Federbasket (Fip), spostandosi dal tradizionale campo "La pista", in zona Varea, al più pittoresco e centrale Borgo Mercatale. All’ombra dei Torricini si sfideranno nove squadre nella categoria Dilettanti, 15 nella Non tesserati e 17 nella Tesserati/Top, con formazioni pure da Pescara, Jesolo, Latina, Milano, Ancona e Rimini.

"Un bel richiamo, dato che è la prima volta che ospitiamo tornei di livello Top – commenta Gian Franco Fedrigucci, assessore agli Eventi sportivi –. L’estate è il periodo in cui i giocatori di 3vs3 possono mettersi in mostra, non avendo un campionato vero e proprio, anche per qualificarsi a Mondiali e Olimpiadi, perciò siamo ansiosi di vederli giocare. Lo faranno su due campi marchiati Estathé, con le regole Fip e arbitri ufficiali, tribune e sei torri d’illuminazione e la vincitrice della categoria Tesserati si qualificherà alle finali di Riccione. Accanto al torneo ci sarà una convivialità che cavalchiamo da anni, grazie alla grande esperienza dell’Urbino basket club: avremo un contorno ludico, ricreativo, enogastronomico e musicale (domani si esibiranno i ragazzi della Casa della musica e gli Shampisti, tutti i giorni ci sarà un dj set). Ringraziamo loro e Michele Busacca di Master Group. Vogliamo fare un evento bellissimo, per ripeterlo ogni anno, con ulteriori prospettive: magari un 3vs3 femminile e uno giovanile".

La fase a gironi si giocherà domani e sabato, dalle 15 in poi, domenica, sempre dalle 15, toccherà a quella a eliminazione diretta e in serata ci saranno la gara del tiro da 3 punti e le finali di ciascuna categoria. Nell’Urbino basket club c’è soddisfazione per la novità, che premia i 10 anni di lavoro svolto, anche se Marco Cocco sottolinea "il maggiore impegno, per un torneo del genere, rispetto alle precedenti edizioni. Non è da poco, lo si vedrà domani. Il collegamento tra la nostra società e il Comune è stato Giovanni Fontanella, che è anche impiegato comunale di riferimento per lo sport, e lo ringraziamo per il lavoro. L’invito ad assistere è rivolto a tutti, l’ingresso sarà gratuito".

Nicola Petricca