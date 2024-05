Basket: arrivano gli Europei Master. Tremila giocatori e 600 partite

Pesaro continua ad essere Basket City, nonostante la retrocessione. E dal 21 al 30 giugno assumerà una dimensione europea con i Master della pallacanestro continentale: la Fimba ha scelto la nostra città per i XII Campionati Europei. Il Maxibasket è praticato dai 35 agli 80 anni e oltre di età e coinvolge decine di migliaia di atleti in tutto il mondo, tra i quali molti ex professionisti di livello, raggruppati anche in rappresentative nazionali. Il movimento nasce nel 1969 a Buenos Aires, si sviluppa in tutto il Sud America negli anni ‘70 e ‘80, fino al primo vero campionato internazionale in Argentina nel 1978. Negli anni ’90 si espande in tutto il mondo e oggi coinvolge decine di migliaia di atleti. Le regole e la durata dei tempi di gioco sono esattamente le stesse delle categorie professionistiche europee. Le squadre sono raggruppate per fasce di età di 5 anni (over 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80), maschili e femminili. La Federazione Internazionale MaxiBAsket, organizza ogni due anni in alternanza, Campionati Mondiali, Europei, Panamericani e World League. Dal 2004 Fimba Italia ha avuto un ruolo di primissimo piano nel ranking internazionale del MaxiBasket collezionando medaglie sia negli Europei che nei Mondiali e le squadre Fimba Italia si sono meritate il rispetto degli avversari in tutto il mondo, trainando il movimento nazionale e portando alla nascita della Lega MaxiBasket, per squadre Over 50.

Il 12° campionato Europeo è definito Open, cioè partecipano anche squadre non europee, che nella prima fase si scontrano con le squadre europee e successivamente solo tra di loro. All’edizione pesarese sono iscritte circa 200 squadre, con oltre 3.000 atleti e 1.000 persone al seguito. In 10 giorni si svolgeranno in città 600 partite su 14 campi.

Le provenienze sono le più disparate: Italia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Irlanda, Lituania, Svizzera, Estonia, Rep. Ceca, Serbia, Austria, Grecia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Lettonia, Ucraina, Georgia, Slovacchia. Le squadre russe e bielorusse non sono state ammesse alla partecipazione, in linea con quanto accade per altri sport di squadra. Inoltre ci sono 25 team dal resto del mondo: Centro e Sud America, Usa, Giappone, Australia, Corea del Sud, Giordania. Sono in lizza fra tutte, 130 squadre maschili e 70 femminili: mediamente 10 team nelle categorie più giovani o più anziane e 20 nelle categorie centrali per fasce di età. Nel ranking europeo, l’Italia è terza, dietro a Russia e Lituania. Il coach della Over 40 è il livornese Luca Granchi e guiderà giocatori del calibro di Jacopo Giachetti, David Moss e Manuel Carrizo.

e.f.