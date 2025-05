Basket Giovane Under 19 vince il campionato regionale con una giornata d'anticipo

Grande soddisfazione in casa Basket Giovane, che dopo aver festeggiato la salvezza in Divisione Regionale 1, esulta con la propria formazione under 19 sponsorizzata Radiant (nella foto) per la vittoria del campionato regionale con una giornata d’anticipo. Non è stato un cammino semplice e privo di ostacoli, ma nonostante ciò i ragazzi allenati da coach Nardini hanno quasi sempre occupato la testa della classifica, prevalendo sui concittadini della Real Basket Pesaro sia al termine della prima fase di qualificazione sia al termine della seconda fase, che assegnava il titolo. Nessuna sconfitta subita nel girone, che comprendeva le prime tre classificate del nord delle Marche e le migliori tre del sud, e titolo conquistato nella trasferta di Ancona contro il GS Adriatico. Una grande soddisfazione per coach Andrea Nardini: "È stata una stagione partita male perché molti ragazzi hanno iniziato a ottobre causa Erasmus e gite, infatti abbiamo subito perso a Senigallia, ma poi piano piano abbiamo preso ritmo grazie al lavoro quotidiano e al fatto che sono tre anni che siamo insieme".

"Tutto il merito va ai ragazzi che mi hanno sopportato per tutto questo tempo, assecondando le mie richieste e quelle del mio fidato vice ’Cecca’. Vorrei ringraziare anche la società, che ci è sempre stata vicina e un grazie enorme va ai genitori che ci hanno scarrozzato in giro per le Marche tutto l’anno. Piccola parentesi che mi dà più soddisfazione del campionato vinto, è stato vedere molti dei miei ragazzi riuscire a debuttare e ad essere protagonisti veri in serie D, ottenendo una fantastica salvezza e dimostrando una crescita tecnica e personale davvero importante".

Leonardo Selvatici