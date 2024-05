Basket Giovanile Vuelle

carpegna prosciutto

66

derthona

76

CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI: Del Prete, Barbadoro ne, Pagnini, Pozzolesi 3, De Gregori 3, Selvatici 8, Reginato 19, Stable Terry 17, Sakine 3, Coen ne, Michelazzo 5, Cornis 8. All. Costa

ALLIANZ DERTHONA: Korlatovic 17, Borasi, Bellinaso 18, Fogliato 6, Bresciani 8, Rey ne, Cattivelli, Fonio Fracchia 5, Bordoni, Borasi, Demezzi n.e, Albertinazzi 12, Quaroni 10. All. Rocco

Parziali: 20-14; 42-30; 54-53; 66-76.

Finisce allo spareggio il sogno Finali Nazionali di Agropoli per la Carpegna Prosciutto under 17, sconfitta a Modena 66-76 contro l’Allianz Derthona. La squadra di coach Mattia Costa approccia meglio la partita, chiudendo il canestro agli avversari e andando avanti 11-4 prima di chiudere il primo quarto 20-14; il secondo quarto procede sull’equilibrio, con il divario tra le due formazioni che rimane invariato sul +9, fino alla tripla da dietro la metà campo di Selvatici per il +12 (42-30). Reginato (17 punti) è ispirato, ma l’attacco della Vuelle piano piano si spegne, perdendo ritmo a causa della difesa a zona dei leoni piemontesi che ingabbia l’attacco biancorosso e il divario diminuisce sempre di più fino al solo +1 del terzo quarto (54-53). Cornis e Stable Terry infilano quattro punti in jumper dalla media per il 58-53, la VL sembra aver ripreso il controllo della gara, ma lì la luce si spegne completamente.

Tortona in appena cinque minuti piazza un parziale di 16-0 dominando a rimbalzo e chiudendo difatti la pratica con la tripla da nove metri di Bellinaso a 03’05“ dalla fine. La Vuelle si sblocca dalla lunetta, ma torna immediatamente sul -11 prima dei tre tiri liberi di Stable Terry per il -8 a soli 45 secondi, troppo tardi ormai.

Si chiude così la stagione del gruppo 2007-2008, prima classificata nel campionato regionale e seconda nel girone interregionale dietro la sola Unahotels Reggio Emilia. Per concludere la stagione giovanile resta solo l’under 15, impegnata nell’interzona dell’Umbria dal 17 al 19 maggio.

Leonardo Selvatici