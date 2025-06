Basket italiano: mercato in fermento, Vuelle in difficoltà senza sponsor

I lunghi italiani vanno via come il pane: dopo l’approdo di Giacomo Dell’Agnello ad Avellino, a breve saranno ufficializzati Ethan Esposito a Brindisi e Federico Poser a Verona. Tre buoni giocatori non più disponibili sul mercato. Non è una buona notizia per la Vuelle che, così come fatto per il pacchetto esterni, con gli arrivi di Tambone e Bertini, vorrebbe cambiare alcune dinamiche pure nel reparto lunghi. Ma ora troppe situazioni sono in stallo per riuscire a fare delle operazioni in entrata, prima di tutto i biennali che, al momento, vedono ancora sotto contratto Zanotti, Lombardi e De Laurentiis, tutti con cifre importanti. Posto che uno degli stranieri sarà certamente un pivot, oggi non c’è posto per far entrare un altro lungo nelle rotazioni. Situazione resa più incerta dall’addio del main sponsor Carpegna Prosciutto, che ha tolto dal budget mezzo milione di euro e alla quale si aggiunge la volontà di dotarsi di un amministratore delegato, una ricerca di cui però non si riesce ancora a venire a capo. Se si presentasse un’occasione come quella di Tambone, crediamo che il club potrebbe comunque procedere, però ha molto più senso prima riorganizzarsi come governance e poi fare i passi successivi. In questo modo, però, il vantaggio derivato dall’aver chiuso la stagione a inizio maggio è stato recuperato dalle altre contendenti. Si è già visto l’estate scorsa che mentre sulla scelta degli stranieri si può fare con calma, al capitolo italiani bisogna sbrigarsi perché quelli buoni si piazzano velocemente.

Molto attiva la Fortitudo di Caja che dopo il pivot Benvenuti e il play Della Rosa ha preso Alvise Sarto da Rieti per rimpiazzare la partenza di Bolpin, approdato a Verona insieme all’ex Udine Ambrosin alla corte del nuovo coach Demis Cavina. Intanto, Cividale ha deciso di mettere al centro dell’area l’ex Fortitudo Deshawn Freeman, mentre Livorno ha preso Niccolò Filoni, che l’inverno scorso era stato nel mirino di Pesaro. A Rieti non è sicura la permanenza di Diego Monaldi, ancora al centro di voci di mercato, nel frattempo la società laziale ha firmato Fabio Mian, Liam Udom e l’ex Orzinuovi Jarvis Williams. Insieme a Roseto è approdata in serie A per la prima volta Ruvo di Puglia, dove ha fatto la sua parte - e probabilmente sarà confermato - l’ex Vuelle Bernardo Musso. Lo spareggio fra le due perdenti, in programma domenica 22 giugno a Cento, concederà l’ultimo pass ad una fra Mestre e Montecatini.

Elisabetta Ferri