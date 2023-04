Basket, la nazionale Fisdir prepara gli Europei a Urbino

A Urbino si celebrano sport e integrazione, con una squadra di veri fuoriclasse. Dopo averli accolti nelle proprie strutture sportive già da venerdì, ieri la città ha dato il benvenuto ufficiale alla Nazionale di basket Fisdir con sindrome di down, tre volte campione del mondo e due d’Europa, che l’ha scelta come sede di un raduno tecnico di tre giorni in preparazione degli Europei di settembre.

Luogo dell’incontro è stato il Collegio Raffaello, dove gli Azzurri sono stati accolti dalle autorità e dal presidente della Vuelle, Ario Costa, che ha donato una maglia del club pesarese alla squadra, ricevendo in cambio una maglia della Nazionale autografata dai giocatori. "Intorno a queste iniziative si raccoglie l’intera città, perché questa è una città che crede nello sport, a tutti i livelli – ha commentato il vicesindaco, Marianna Vetri –. Ringrazio l’Erdis, che ha ospitato la Nazionale nelle proprie strutture, l’Unione montana, che da sempre sostiene realtà come il Centro Francesca, l’Università, perché qui abbiamo una realtà forte come Scienze motorie e, se qualcuno di voi giocatori vorrà proseguire con lo sport anche nello studio, noi ci siamo, e l’Arcidiocesi, che ha messo a disposizione la palestra dell’Annunziata". Contento per l’occasione è anche il presidente del Comitato italiano paralimpico Marche, Luca Savoiardi, che ricorda ancora "l’incontro in cui si gettò il seme per tutto ciò. Chi partecipò aveva motivazioni ed esperienza e i frutti, nell’Urbinate, sono stati molteplici. La finalità perseguita, e secondo me raggiunta, è stata avvicinare e continuare ad avvicinare quante più persone con disabilità al mondo sportivo, che, oltre a trasmettere valori è molto educativo. Avere la Nazionale qui, oggi, è un forte segnale che lo sport lancia alla collettività". A salutarle gli Azzurri c’erano anche il presidente del Panathlon club di Pesaro, Angelo Spagnuolo, la delegata provinciale Fip per il minibasket, Laura Fabbri, e Cristina Ranocchi, consigliere nazionale della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, una degli organizzatori del raduno, che afferma: "In questa giornata dedicata allo sport faccio un plauso al commissario tecnico della Nazionale, Giuliano Bufacchi, allenatore con la “A“ maiuscola. Quando ci si dedica allo sport, ci si dedica alla convinzione di dare e fare sempre il massimo e lui rispecchia appieno tali valori".