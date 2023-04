Basket, miti in mostra La canotta di Larry Bird, le scarpe di Shaquille: ecco 130 anni cimeli

di Luigi Luminati

Pesaro come Springfield nel nome del basket. Al Centro Arti Visive Pescheria è stata inaugurata la mostra "Superbasket 45°: I tesori della Memoria" che celebra la grande storia della pallacanestro in occasione dei 45 anni di vita della rivista ‘Superbasket’. Nata dalla volontà di Giampiero Hruby con il contributo di Dan Peterson, l’esposizione è curata dal collezionista Alberto Cecere. "Si tratta di un’iniziativa che non ha precedenti in Italia", dicono il sindaco Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini.

"È emozionante essere in questo luogo dove è esposta la storia del basket – sottolinea ancora Ricci –. E’ un evento unico, a cui tenevamo molto: emozionerà tantissimo i tifosi. Dietro ogni maglia esposta, ogni oggetto, c’è tanta passione, ci sono tanti sacrifici e tanto tifo. Lo sa bene Pesaro, città tra le capitali della pallacanestro italiana. La cultura è tutto ciò che va a definire l’identità della popolazione e la nostra terra è segnata profondamente dalla cultura della pallacanestro". "Naturalmente va ringraziato - dice Giampiero Hruby - Alberto Cecere, che in 40 anni ha raccolto e salvato memorabilia da tutto il mondo". "Se rimanete stupiti della quantità del materiale esposto - sottolinea Alberto Cecere - sappiate che rappresenta il 30% del totale. Ho messo i pezzi più significativi della mia collezione e quindi è stata una sfida importante in una location molto molto suggestiva. Nel loggiato c’è un percorso ‘a stazioni’ in cui il visitatore viaggerà nel tempo alla scoperta del basket. Abbiamo voluto narrare 130 anni di storia attraverso temi diversi. Ad esempio indagando l’universo femminile per scoprire quanto il basket è stato importante per l’emancipazione della donna". Dan Peterson è quasi eccitato: "Non si poteva scegliere città migliore di Pesaro per un evento sul basket e anche per questa location che non ha niente da invidiare al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di Springfield".

Franco Arceci ha sottolineato che "il risultato è stato raggiunto grazie ad un lavoro collettivo". Il basket è uno sport popolare, pieno di contaminazioni sociali e culturali. Vale la pena segnalare scarpe, palloni e indumenti risalenti agli inizi del 1900, le uniformi di leggende del basket come Larry Bird, Michael Jordan e Drazen Petrovic, i primi orologi dei 24 secondi introdotti nella NBA nel 1954, le scarpe autografate di Shaquille O’Neal o la maglia donata dagli Harlem Globetrotters a Papa Francesco. Vista l’enorme ricchezza ed eterogeneità del patrimonio, il percorso espositivo si articola secondo un criterio cronologico. La passione fortissima di Cecere non si limita all’aspetto ludico ma prende forma in una raccolta che dopo circa 40 anni - con circa 5.000 pezzi - è una delle più grandi al mondo: non solo uniformi (oltre un migliaio) ma anche scarpe, palloni, trofei, libri, poster e molto altro. La mostra sarà visitabile fino al 4 giugno con orario: martedì-venerdì 16-19; sabato, domenica e festivi 10-13 e 16-19. In occasione delle festività, aperture straordinarie e con orari ampliati. Ingresso gratuito fino a 18 anni, info 0721 387541.