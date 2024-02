Basket, si volta pagina. Arceci guarda avanti:: "Consorziati più coinvolti"

Per l’annuncio di Ario Costa mancava il resto del Cda ma c’erano i vertici del Consorzio di oggi e del passato. Ovvero Franco Arceci e Luciano Amadori. I due che hanno anche partecipato alla riunione dei Consorziati all’hotel Flaminio con il preannuncio di Ario Costa ai reali proprietari della società Victoria Libertas. Sia Arceci che Amadori vogliono riconoscere tutti i meriti di Ario Costa, pensando anche di riuscire a convincerlo una volta di più a fare tutto il possibile per evitare la retrocessione della Vuelle. Il più convinto della necessità di fare ogni cosa è proprio il presidente del Consorzio ’Pesaro Basket’ Franco Arceci: "In realtà Ario Costa ha detto che farà tutto il possibile per salvare la società prima di lasciarla. Noi del Consorzio saremo al suo fianco quando arriverà il momento delle eventuali decisioni in questo senso".

Non è la stessa cosa ribadita in apertura del confronto di martedì con Costa? "La disponibilità del Consorzio per eventuali interventi è stata ribadita chiaramente anche martedì da un consorziato". In realtà la sua disponibilità è stata fatta cadere nel corso dell’incontro ma qualcuno se lo ricorderà certamente... "Diciamo che c’è la disponibilità per ogni intervento che si ritenga necessario. D’altra parte l’impegno di Ario per la salvezza è assoluto – dice Franco Arceci –. E sarà anche il nostro. Se dovesse servire un rafforzamento della squadra lo prenderemo in esame nella pausa post Varese".

Certo con un vocabolario più politico, Costa avrebbe potuto e forse voluto dire che ci sono le risorse e le forze al suo fianco per raggiungere la salvezza. Di certo non vorrebbe chiudere quest’esperienza cestistica lunga trent’anni con una retrocessione. "Non mi faccio influenzare da agenti esterni. Ho deciso di chiudere con la Vuelle – ha ribadito Ario – a fine stagione perché ritengo giusto dare un cambio ai vertici del club. Non mi dimetto, lascio. Non ci sono né crisi né terremoti, ma dobbiamo difendere un terzultimo posto".

Di fronte a queste parole anche Franco Arceci ritrova un senso nel ruolo del Consorzio: "Credo che Ario volesse dirci che se c’è bisogno verrà a chiedere la partecipazione di tanti consorziati che vogliono il meglio per la Vuelle. C’è una grande voglia di fare tra i consorziati e una maggior disponibiltà a rendersi responsabili per il futuro. Un maggiore coinvolgimento è nelle cose di un cambiamento di periodo, ma bisogna fare tutto con attenzione e massima convidisione". Pare quasi più un impegno che un sogno. Ma nessuno si può permettere di buttare a mare quello che si è costruito alcuni lustri addietro. Di sicuro non lo vuole fare o subìre uno come Franco Arceci. Vedere per credere.