Basket, tre giorni di raduno per atleti con sindrome di down: è la squadra campione d’Europa

La Nazionale di basket Fisdir con sindrome di down, tre volte campione del mondo e due d’Europa in carica, arriva a Urbino per un raduno tecnico in vista degli Europei.

Nell’ultimo lustro, gli azzurri Fisdir hanno vinto tutte le competizioni maggiori affrontate e i tre giorni in cui saranno in città, dal 21 al 23 aprile, serviranno per organizzare la difesa del titolo continentale. "Da tempo lavoriamo per essere un centro di riferimento per la preparazione a campionati sportivi, spero che questa esperienza sia la prima di tante - afferma l’assessore allo Sport, Marianna Vetri -. Le istituzioni hanno risposto e sono contenta che dietro all’organizzazione ci sia anche l’Asd So Sport, eccellenza del territorio a livello agonistico, che ha avuto la forza di attrarre qui la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali". Consigliere nazionale Fisdir e referente tecnico della So Sport, asd paralimpica nata dal Centro "Francesca", Cristina Ranocchi parla di "una grande opportunità. Urbino si è resa subito disponibile e potrebbe diventare una capitale per la Fisdir o il Comitato italiano paralimpico: è una cosa che mi hanno già fatto presente. Sono pure contenta per Centro Francesca e So Sport, perché anche quest’azione permetterà di candidarsi alla Stella di merito".

Gli atleti sosterranno quattro allenamenti nella palestra dell’Annunziata, messa a disposizione da Curia e Scuola di Scienze motorie dell’Università. Quello di sabato mattina (ore 9 - 11) sarà aperto al pubblico, seguito da un momento al Collegio Raffaello.

"Atleti e tecnici dormiranno al Collegio internazionale e mangeranno nelle nostre mense - spiega la presidente di Erdis, Maura Magrini -. Questo è solo un inizio di collaborazione, per una sinergia che vogliamo proseguire". Pensiero condiviso anche dal professor Fabrizio Perrone, di Scienze motorie, che parla di "interesse a portare avanti insieme un discorso radicato sul territorio". Sabato la Nazionale cenerà al "Giadaunpo’", ristorante del Centro Francesca, di cui, secondo Antonio Bernardini, "è ormai il riferimento per ogni evento organizzato qui. Non vediamo l’ora e ci sarà pure una sorpresa per i ragazzi e per chi ama il basket". L’assessore alle Politiche sociali, Elisabetta Foschi, definisce il raduno "una delle mille avventure in cui l’amministrazione, la città e questi bravissimi ragazzi camminano assieme. Non sarà certo l’ultima, ma è la prosecuzione di un percorso che deve continuare".