Baskin, il bello di giocare in amicizia e passare la palla a tutti

Uno sport inclusivo che tira fuori il meglio che c’è in te e permette di valorizzare tutti, soprattutto le persone con disabilità: si tratta del baskin, gioco che da qualche anno si è diffuso in Italia. Nato nel 2003 a Cremona da un’idea dell’ingegnere Antonio Bodini e di Fausto Capellini, ha preso piede perché permette di includere anche ragazzi con difficoltà motorie.

Urbania è stata una delle prime città ad avere una sua squadra che attualmente comprende membri dai 14 anni in su: essa nasce nel 2012 grazie all’iniziativa della professoressa di educazione fisica Maura Mangani su suggerimento della collega Valentina Davide e ad oggi portata avanti, a livello scolastico, anche dai proff Giovanni Cancellieri, Giovanna Guerra e Ettore Sacchi, a livello nazionale da Giuseppe Curzi. La squadra, che si chiama “Urbania Doubleface”, ha sempre ottenuto ottimi risultati a livello nazionale e ha addirittura vinto il campionato provinciale. La particolarità di questo sport ispirato al basket è che i giocatori sono sia normodotati che disabili: questi ultimi sono spesso decisivi per portare a casa la partita. Molti ragazzi sono entrati nella squadra di baskin di Urbania grazie alla “spinta” data dalle scuole del territorio agli adolescenti al fine di farli stare in movimento.

Inoltre, ad ampliare la rosa della squadra della città ci sono anche giovani promettenti provenienti da altri Comuni. Questo sport è estremamente inclusivo: oltre ad essere gratuito prevede una quota rosa ossia la presenza di una percentuale di membri femminili. In più ha come obiettivo principale quello di unire tutti, a prescindere da qualsiasi differenza. Abbiamo intervistato, su questo argomento, uno dei componenti della squadra locale, Marco Muscinelli, che ci ha raccontato la sua grande passione per il baskin: "E’ uno sport che mi fa divertire e ci sono tanti amici che mi vogliono bene. Un ragazzo secondo me dovrebbe giocare a baskin perché è uno sport inclusivo, in cui ci si diverte tutti insieme anche chi ha difficoltà come me. Un episodio che ricordo con piacere è durante una partita contro l’Urbino, in cui eravamo sotto di un punto: proprio allo scadere del tempo con un lancio lungo al nostro 5 abbiamo vinto e abbiamo esultato".

Classe 2’ C