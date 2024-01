"Basta commistioni con le elezioni comunali"

"Il ruolo di rappresentante degli studenti universitari è quello di dar voce agli studenti, creare un rapporto diretto con i professori e l’Ateneo, affrontare problemi per dare così la possibilità, a tutti, di vivere meglio questa bellissima esperienza. Così come organizzare iniziative a favore dell’intera comunità studentesca e informare periodicamente gli iscritti delle decisioni assunte dagli Organi dell’Università".

Queste sono le parole che aprono il pensiero e la nota di Azione Universitaria (lista di minoranza del Consiglio studentesco di UniUrb), che oltre al fatto che i Consigli non vengano convocati o si parla in note personali a nome della seduta, denuncia: "C’è un cortocircuito tra rappresentanza studentesca e campagna per le elezioni comunali. Fare politica territoriale per sé stessi non rientra nell’incarico. Tutto questo in un mondo idealizzato e non nella nostra Università, la quale sta vivendo, da mesi, questa situazione a causa delle azioni di alcuni rappresentanti degli studenti. Il confine tra politica territoriale e Università è indubbiamente sottile, e ciò è un dato di fatto, poiché l’Ateneo è un tutt’uno con la città e con il territorio, quindi è inevitabile un confronto costante con l’Amministrazione comunale. Quello che è inaccettabile è sfruttare una posizione prestigiosa e di rilievo nel Consiglio degli studenti per dar vita a una campagna elettorale personale, quando è evidente la drammatica situazione di rappresentanza che stiamo vivendo: Consigli Ordinari non convocati con conseguente mancanza di discussioni sui vari temi e proposte care agli studenti, qualche Consiglio degli studenti straordinario come facciata ogni due o tre mesi, difficoltà a raggiungere il numero legale, consiglieri che non fanno i consiglieri, scarsa comunicazione tra la lista di maggioranza e quella di minoranza".

La stessa minoranza si domanda del perché esista una discrepanza tra ciò che non viene discusso in Consiglio, quindi dal presidente Giovanni Alvarez e la sua lista di maggioranza che preferirebbe, a detta loro, farlo fuori dall’assise. "Come può essere possibile che quest’ultima venga a sapere di una problematica, non trattata in sede di Consiglio, da numerosi articoli di giornale dove si parla proprio a nome del Consiglio stesso e dove si attacca, sempre a nome del Consiglio, senza che se ne sia parlato, l’Amministrazione comunale che, casualmente, è composta in maggioranza da una parte politica opposta? Proposte e problematiche, magari anche giuste, che dovrebbero però, prima di essere pubblicate e utilizzate come strumento politico personale, essere trattate nel consiglio, con tutti i membri eletti".

fra. pier.