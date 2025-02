"Basta con i tagli all’istruzione pubblica. Va sempre peggio"

Non solo studenti. Al presidio di ieri mattina al Campus scolastico erano presenti anche i rappresentanti dei lavoratori della scuola e il sindacato delle nuove identità di lavoro, che coinvolgono maggiormente i giovani. "Un anno fa eravamo qui con il personale scolastico – dice Tuscia Sonzini, Segretaria Generale della Flc Cgil per la Provincia di Pesaro e Urbino – e ci eravamo presentati con una tela bianca che abbiamo simbolicamente squarciato, per rappresentare i tagli alla scuola e al sistema dell’istruzione. Dopo un anno, siamo di nuovo qui al vostro fianco perché la situazione è addirittura peggiorata. Abbiamo un Governo che investe e si preoccupa di mettere risorse per le armi, ma non si preoccupa della istruzione e della formazione pubblica. Anzi – aggiunge - drena risorse per occuparsi di scuole ed università private, lasciando andare in malora quella che è l’edilizia pubblica scolastica". Sonzini sottolinea poi un altro aspetto: "Quello degli studenti che frequentano l’alternanza scuola-lavoro – dice –. Dove ci sono ancora ragazzi che muoiono. Noi abbiamo il dovere di ascoltarci, di sostenervi, per tutelare la vostra sicurezza e il vostro diritto allo studio. Abbiamo una precisa responsabilità, quello di creare per tutti voi un futuro migliore. E chi oggi non è presente qui è bene che si faccia un esame di coscienza". Presente al presidio ed invitato a parlare dagli studenti, anche Andrea Orazi, segretario provinciale di Nidil-Cgil (Federazione nuove identità di lavoro): "Dieci anni fa mi sono diplomato al Bramante-Genga e già c’erano problemi di questo tipo nelle scuole. Appoggiamo in toto la vostra protesta perché siete qui per lottare per i vostri diritti".