"Basta con la puzza del biogas"

Le emissioni odorifere maleodoranti provenienti dalla centrale di BioGas di Bellaria (frazione di Acqualagna) e di cui i residenti protestano (sono state raccolte anche 500 firme) sono oggetto di discussione. Oggi ad intervenire sull’argomento è il consigliere regionale Giacomo Rossi: "Sulla questione del biogas mi preme dire che anni fa, quando volli occuparmene, qualche residente, al quale evidentemente premeva più l’odore del partito che la puzza del biogas, mi disse che dovevo lasciare stare e non essere polemico. Era chiaro infatti che i cittadini di Bellaria, Pole e luoghi limitrofi, non avrebbero respirato buoni profumi da questo impianto e non capisco come le amministrazioni dell’epoca non siano riuscite a tutelare i cittadini interessati".

"Ultimamente – continua Rossi – mi hanno contattato alcuni membri del Comitato con i quali ho cominciato ad interloquire e fornire loro le informazioni richieste. Certo è che la puzza di questo impianto è sempre più forte e persistente, forse per la tipologia di materiale conferito o per delle disfunzioni dell’impianto e sto verificando il tutto presso gli organi preposti. Certo è che i cittadini della zona in cui ricade questo impianto non possono continuare a subire questo olezzo persistente, al di là che lo stesso sia dannoso o meno per la salute. Qualche soluzione va trovata senza meno".

am. pi.