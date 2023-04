"Basta morti in mare", volantinaggio in piazza

"Meno protezione speciale, più rischio sociale". E ancora: "Basta morti in mare", "No alle violenze". Un gruppo di persone di ogni estrazione sociale e di età si sono ritrovata ieri mattina al centro di piazza del Popolo, di fronte alla Prefettura per fare volantinaggio in modo da sensibilizzare i passanti e le famiglie su ciò che sta succedendo nel mare Mediterraneo, con tanti migranti che muoiono annegati e con loro i bambini pur di trovare una via di salvezza da guerre, fame e violenze che infestano come non mai l’Africa e il continente asiatico. Le persone si sono alternate all’altoparlante per chiedere rispetto della vita umana e dei diritti di ognuno