Basta morti sul lavoro : "Sicurezza, regole non rispettate". Il racconto: "Io salvo per miracolo"

Due ore di sciopero e presidio in piazzale Collenuccio per dire "mai più morti sul lavoro". E’ quanto organizzato da Cgil e Uil ieri pomeriggio in seguito alla tragedia di Firenze, dove hanno perso la vita cinque operai edili. Decine i lavoratori scesi in piazza ieri a fianco dei sindacati per fare luce su quella che è la situazione anche nel nostro territorio. Secondo i dati diffusi dalla Uil Marche, ogni anno nella nostra regione avvengono dai 2 ai 4 infortuni mortali al mese, con oltre 45 infortuni sul lavoro al giorno. "Dati che indicano che le Marche non sono un luogo sicuro in cui lavorare – dice la segretaria della Uil Marche, Mariagrazia Tiritiello –. Per questo motivo richiediamo più risorse per prevenzione e controlli". Guardando alla nostra provincia, secondo i dati Inail elaborati dall’Ires Cgil Marche, nel 2023 sono stati registrati circa 4.000 infortuni sul lavoro ed oltre 1.700 denunce per malattie professionali, in aumento del 4% rispetto al 2022.

"Abbiamo diverse segnalazioni da parte di lavoratori per il mancato rispetto delle regole sulla sicurezza – dice Vania Sciumbata, segretaria confederale Cgil provinciale –. In questi casi cerchiamo di intervenire tempestivamente ma molti lavoratori che hanno contratti precari e hanno paura di denunciare, per paura di perdere il lavoro. Anche le denunce per malattie professionali, spesso avvengono quando i lavoratori sono già andati in pensione". Tante le problematiche riscontrate anche da Giuseppe Lograno, segretario della Fillea Cgil Pesaro Urbino: "Capita che chi lavora nei cantieri non è un lavoratore edile, ma ha altre tipologie di contratto. In qualche caso ci sono operatori con contratti di florovivaisti o contratti di facchinaggio. Si tratta di persone che non sono formate adeguatamente per fare lavori di edilizia. Questo è dovuto anche al fenomeno dilagante dei subappalti che seguono la logica del massimo ribasso, a spese dei lavoratori".

Al presidio anche le voci dei lavoratori: "Oggi nei luoghi di lavoro abbiamo pochi ispettori – spiega Francesco, operaio metalmeccanico –. Per questo capita che nelle aziende i controlli siano pochissimi e si lavora in condizioni di sicurezza precarie, senza scarpe antinfortunistica o senza mascherine adeguate quando si va a contatto con sostanze chimiche". D’accordo anche Alessandro, lavoratore metalmeccanico: "Ho lavorato in un’azienda dove si utilizzavano carrelli elevatori senza protezioni adeguate, una volta mi è capitato di scivolare e aggrapparmi a una tavola e mi è andata bene. Siamo qui per dire basta a questa situazione". Francesco, Rsu ed Rls alla Ifi chiede invece che "il medico del lavoro non sia più nominato dal datore, così da garantire un maggior controllo". A concludere, Paolo Rossini, segretario Uilm: "Con uno sciopero non possiamo cambiare le cose ma cerchiamo di portare l’attenzione. Oggi ci indigniamo per quanto accaduto a Firenze, ma spesso se ne parla per qualche giorno e poi ci si è già dimenticati".

Alice Muri