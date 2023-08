"Basta polemiche, ma ognuno per la propria strada"

Per capire la guerra che si è innescata tra Confcommercio e Confesercenti sulla “Birra d’Augusto“, occorre andare ad aprire la porta dello scantinato. E cioè la guerra degli iscritti che va avanti ormai da più di un anno: 17 alberghi sono passati con Assohotel di Confesercenti di cui tre in città, alcuni dei bar più noti di Fano – bar Centrale, Pino Bar, Bon Bon ed anche il Green Bar –, hanno cambiato casacca. Occorre anche aggiungere che l’altra sera, tanto per mettere la palla al centro del campo, c’è stata davanti al "Pesce Azzurro" la serata dedicata ad una banda storica della città e cioè la “Musica Arabita“, ed è stato un successo travolgente: un muro di gente.

Detto questo, ultimo colpo di coda, dentro la pinta della birra. "Sono state dette cose da parte della Confcommercio – commenta Stefano Mirisola vicepresidente di Confesercenti –, che non rispondono alla verità. Abbiamo girato per la città durante tutti i giorni della manifestazione ed abbiamo visto che tutte le attività economiche stavano lavorando. Una polemica, quella innescata da Barbara Marcolini e company, che non sta assolutamente in piedi anche perché basata sul nulla e soprattutto non risponde al vero. A noi non interessa stabilire chi è il più bravo, ma offrire ai fanesi ed anche ai turisti, cercando di fermarli in città, manifestazioni che siano una occasione di divertimento e svago. Soprattutto in questo momento di grande difficoltà economica con persone che non hanno nemmeno da mangiare ed i tanti che non sono riusciti nemmeno ad andare in vacanza. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro su una manifestazione che non abbiamo fra l’altro organizzato noi, ma a cui abbiamo dato il nostro patrocinio. Una polemica sterile quella della Confcommercio soprattutto perché poggia su falsità perché tutte le accuse che ci hanno rivolto non stanno in piedi ma soprattutto non sono vere".

Cristian Travaglini della Fiepet, braccio di Confesercenti, aggiunge: "Le lamentele di cui parla la Marcolini le possiamo fare sul fatto che il turismo è gestito male perché ha un problema strutturale di mancanza di servizi e di arrivi. Non possiamo certo lamentarci di un evento come Birra d’Augusto che ha portato tanta gente in centro. Vanno invece ringraziati i ragazzi di Fortuna Dea che ancora credono in queste iniziative e delle quali avremmo bisogno tutto l’anno".

Alessandro Ligurgo, direttore provinciale parla di "una polemica ridicola quella di Confcommercio che ha tolto spazio e attenzione al successo di “Birra d’Augusto“ che ribadiamo ha portato 10mila presenze in 5 giorni. E queste non sono chiacchiere. La lezioncina sul turismo che impartisce Confcommercio è imbarazzante e maschera le difficoltà di una associazione che, in questo sì unica in provincia, ha sempre bisogno di giudicare il lavoro altrui".

Quindi per quello che riguarda il passo della Contessa, handicap infrastrutturale che ha convogliato gli umbri verso il sud della regione, Ligurgo ricorda "che è una battaglia che abbiamo portato avanti assieme e sulla quale continueremo ad essere in prima linea".

Quindi si torna al punto d’inizio e cioè alla battaglia per gli associati: "Intorno a noi sta crescendo una squadra di albergatori, pubblici esercizi e tour operator con i quali, da qui a fine anno, abbiamo già messo in cantiere una serie di iniziative. Noi andiamo avanti per la nostra strada confortati dagli innegabili successi che ci vengono riconosciuti da operatori e amministratori locali e non presteremo più il fianco a provocazioni, a basse insinuazioni nè a polemiche che non interessano nessuno".

m.g.