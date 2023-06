"Basta scaricabarile di competenze Pesaro si doti di un Piano Antenne"

Per prevenire brutture e collocazioni opinabili di ripetitori e antenne di telefonia mobile il consigliere comunale Fd’I, Daniele Malandrino, propone di copiare un’idea semplice quanto funzionale, attuata dall’urbanistica di altri Comuni: "Anche Pesaro elabori un proprio Piano antenne – osserva Malandrino –. Basta nascondersi dietro un dito con lo scaricabarile di competenze. Meglio sarebbe prevenire contenziosi studiando un Piano Antenne che individui a monte siti idonei ad ospitare antenne e ripetitori, bilanciando l’interesse ad avere il servizio di copertura con il rispetto dei vari diritti come quello alla salute e a garanzia di valori estetici e paesaggistici".

Prima di approfondire, Malandrino, si toglie lo sfizio di replicare al presidente della comunità del Parco San Bartolo Massimo D’Angeli, proprio in merito alla possibile collocazione di una nuova antenna a Fiorenzuola, ulteriore a quella ormai nota come “cotton fioc“. "Sono rimasto basito – dice Malandrino – perché il signor Massimo D’Angeli, come risaputo, è il padre ispiratore della lista il Faro, lista rappresentata ora in Consiglio dall’ex presidente del Parco, Stefano Mariani e rappresentata in passato perfino in giunta, dall’ex assessore Morotti. Sono basito perché, pur essendo nella stanza dei bottoni con i propri esponenti, la lista il Faro non ha fatto niente per chiedere all’amministrazione di governare il problema antenne, invece di subirlo. Ma voi de Il Faro vi svegliate solo ora?".

Ai cittadini che protestano il comune osserva di non non poterci farci niente. "Se le società di comunicazioni fanno richiesta di collocazione di una antenna telefonica in territorio comunale e la domanda è corredata da tutta la documentazione necessaria il Comune non può osteggiare, ma questa non è che una parziale verità – dice Malandrino –. Il Comune può dotarsi di un “Piano Antenne” così come hanno fatto tanti comuni Italiani. E’ uno strumento finalizzato alla corretta pianificazione urbanistica e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico delle stazioni radio base per la telefonia mobile ubicate nel territorio comunale. Rientra nelle facoltà del Comune la pianificazione di tutti gli impianti garantendo al contempo la copertura dei servizi telefonici".