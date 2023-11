"Basta scippi, nessuno tocchi il Celli"

Ancora vivo il dibattito a Cagli sulle nuove direttive che ipotizzano la perdita dell’autonomia direzionale dell’Istituto Commerciale Celli. Ecco la posizione del Pd locale: "Dopo il non potenziamento della medicina territoriale, ora si prepara un pesante ridimensionamento dell’autonomia degli istituti scolastici. Lo spopolamento endemico di queste zone non ha spinto il governo nazionale e quello regionale a cambiare modello di sviluppo, utilizzando veramente le strategie per le aree interne, si è continuato invece ad usare criteri economicistici per la programmazione, in campo sanitario e, adesso, scolastico. Così è inevitabile che anche le condizioni dell’istruzione peggiorino. Infatti già dal prossimo anno scolastico 20242925 la Regione prevede una riduzione dell’autonomia di diversi istituti ed anche del nostro Istituto superiore che comprende la sede di Cagli e di Piobbico, essendo passato il numero di alunni necessari per l’autonomia dai precedenti 600 (400 per le aree montane) addirittura a 900 ,come previsto dal decreto conseguente alla finanziaria del Governo Meloni. Per il nostro territorio pare che la Regione abbia chiesto il coinvolgimento della Provincia".

"È chiaro che si pongono seri problemi per il mantenimento dell’autonomia dell’istituto Celli, frequentato da 340 alunni, tra Cagli e Piobbico. Respingiamo con forza la proposta della perdita dell’autonomia del Celli. Basta. La strada che ci sembra percorribile per salvare l’autonomia e rafforzare la qualità dell’offerta potrebbe essere quella di un istituto comprensivo territoriale che comprenda le scuole di ogni ordine e grado, di tutti i Comuni compresi nell’Unione Montana. Sarebbe una garanzia di autonomia con la possibilità di predisporre corsi specifici. La Provincia si faccia portavoce di tale proposta presso i sindaci e altri". Per Cagli in realtà si prefigura la costituzione di un Omnicomprensivo tra l’Istituto superiore Celli e l’Istituto comprensivo Tocci.

ma.ca.