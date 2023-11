Basta strade pericolose. La richiesta di Villa Fastiggi: "Cambiate l’incrocio. E occhio alla velocità"

Abbassare la velocità nel centro abitato di Villa Fastiggi e modificare l’accesso ad uno degli incroci più pericolosi del quartiere come è quello tra strada in Sala e via Fastiggi: su questi temi, lunedì, il Consiglio di quartiere voterà le proprie soluzioni. Come base della discussione tornarà utile quanto emerso durante l’incontro pubblico di martedì con l’assessore Enzo Belloni, voluto dal presidente Andrea Sartori e dal consigliere comunale di maggioranza, Luca Pagnoni Di Dario. Proprio quest’ultimo ha presentato una mozione per aggredire in modo risolutivo la folle corsa di automobilisti irresponsabili e a cui i residenti di via Fastiggi assistono quotidianamente inermi. Infatti "i segnali con i limiti dei 30 chilometri orari vengono deliberatamente ignorati – testimonia Di Dario –: io abito in via Fastiggi e posso confermare che in certi momenti della giornata è possibile beccare anche l’auto che va a 90 chilometri orari come niente. E’ pericoloso e inaccettabile". Per questo davanti a mali estremi, Di Dario propone etremi rimedi: "Chiediamo all’amministrazione di aumentare i controlli con la presenza della municipale o di considerare l’impianto di un sistema lettura targa che sanzioni l’automobilista pizzicato a non rispettare i limiti di velocità e le necessarie regole per la sicurezza in strada".

L’assessore Belloni ha esposto due soluzioni, con tanto di rendering riguardo l’altro annoso problema, mosso dal quartiere: "Per ridurre la velocità su via Fastiggi ed eliminare alla radice la pericolosità dell’incrocio con strada in Sala, all’uscita del paese, crediamo che la soluzione migliore sia creare un anello attorno all’insediamento di case: obbligando all’altezza del bar Edi di girare a destra, il flusso di auto ruoterebbe attorno al nucleo di case rientrando sulla sinistra prima del distributore di carburante. Da Villa Ceccolini, via Fastiggi sarebbe a senso unico. L’altra ipotesi vorrebbe far slittare di dieci metri, verso Villa Ceccolini, l’incrocio pericoloso: questo modificherebbe la visuale di quanti devono immettersi su via Fastiggi. Ma questa ipotesi sarebbe meno efficace riguardo la necessità di abbassare la veolocità di percorrenza su via Fastiggi". Dal dibattito con i residenti sono emerse delle migliorie che il Consiglio di quartiere valuterà nella sua proposta in votazione.

