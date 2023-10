"Basta tagli selvaggi. Chiediamo un incontro con Giunta e tecnici"

"Da quattro anni a questa parte in città si è tagliato, abbattuto, eliminato". Il bilancio fatto dall’associazione “La Voce del Miralfiore“ è prodromo alla richiesta urgente del fronte ambientalista riguardo "la convocazione della Consulta per la Sostenibilità, con la presenza degli assessori e dei tecnici, al fine di trovare possibili soluzioni che non prevedano sistematici abbattimenti di alberi, per la realizzazione di opere pubbliche". Il bilancio, completo di reportage fotografico, è stato puntuale: " Il taglio sistematico ha colpito la vegetazione lungo Genica e Foglia e i boschi del Miralfiore; dagli alberi nei giardini scolastici a quelli nei parchi urbani come il XXV Aprile, sacrificati questi ultimi per fare spazio ad un immenso basamento per un ponte di legno. Sacrificio di alberi è stato fatto per la nuova scuola Skarabokkio in via Rigoni e per la Cittadella del Basket in via Togliatti (foto). L’elenco vorremmo che non continuasse...".