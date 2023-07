"Basta, voglio giustizia per Mattia" Il figlio morì, slitta ancora il processo La madre sbotta: "Vergognatevi"

Quando ha sentito che l’ex fidanzata di suo figlio ha chiesto di patteggiare a un anno di reclusione e che il processo sarebbe slittato ancora perché un altro imputato è latitante, è uscita dall’aula sbottando e alzando la voce, tra rabbia e lacrime: "Vergogna! La vita di Mattia vale solo un anno? Non è mica morto un cane! Voglio vedere se fosse stato figlio vostro. Forse non saremmo ancora qui dopo tre anni! Tre anni e ancora non parte neppure il processo. E mio figlio è sotto terra e non me lo ridà nessuno! Voglio almeno giustizia!". A sfogare il suo dolore ieri mattina in Tribunale è stata Valentina Minnicelli, la mamma di Mattia Epifani, il 18enne di Montescudo-Monte Colombo trovato senza vita il 28 agosto 2020 nella casa a Gradara, di Martina P., la sua ragazza. Il decesso, come confermato dalla consulenza tecnica del professor Raffaele Giorgetti, sarebbe avvenuto per un arresto cardiorespiratorio come conseguenza dell’assunzione di oppiacei da parte di Mattia. Per quella morte sono finiti a giudizio la ragazza del giovane accusata di omicidio colposo per omissione di soccorso (difesa dall’avvocato Andrea Dionigi) e il pusher, un albanese, che aveva venduto ai due ragazzi 5 grammi di oppio. Per lui (assistito dall’avvocato Alberto Bordoni), il reato contestato è morte come conseguenza di altro delitto. Sul banco degli imputati è finito anche il padre di Mattia, ma per un fatto che non a nulla a che vedere con il decesso. La sera prima, a Bologna (dove Mattia e Martina avevano anche acquistato quell’oppio dall’albanese), il genitore avrebbe ceduto ai due ragazzi della cannabis legale.

Mattia e Martina erano poi tornati a Gradara e lui aveva assunto la sostanza. Poi durante la notte, il 18enne comincia a stare male. Ma quando la fidanzata se ne accorge è troppo tardi. Portato in ospedale a Pesaro, muore poco dopo. Per Valentina però ci sono circa due ore di buco tra la scoperta del giovane in stato di incoscienza e il momento in cui è stato chiamato il 118, verso le 16.23. "Cosa è successo in quelle due ore? – si tormenta Valentina – perché non hanno chiamato prima i soccorsi? Anzi, a noi risultava che un’altra telefonata al 118 è stata fatta verso le 14.30. Ma ora scopriamo che di quella telefonata non c’è più traccia. Come è possibile?". Ma a far arrabbiare la mamma (difesa dall’avvocato Antonio Bove) è anche il nuovo slittamento del rinvio a giudizio perchè l’albanese si è dato alla macchia. Lo stanno cercando i carabinieri di Bologna. Prossima udienza a settembre.

Elisabetta Rossi