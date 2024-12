Bastonate alla figlia . E alla moglie: "Ti scanno"

E’ accusato di aver colpito la figlia 16enne alla nuca con un bastone, e di aver maltrattato e minacciato la moglie intimandole che non sarebbe arrivata a Natale. Si è svolta ieri dinanzi al gup l’udienza del procedimento per maltrattamenti e lesioni aggravate che vede coinvolto un 46enne di cittadinanza italiana residente nel Pesarese, difeso dall’avvocato Silvia Pierini.

Tra le condotte che vengono contestate all’uomo, e per le quali è stato denunciato lo scorso febbraio, anche quella di aver detto alla moglie, costituitasi parte civile, che con lei non si sarebbe sporcato le mani e additandola, quotidianamente, con epiteti offensivi.

Le avrebbe indirizzato, a quantro emerge dagli atti, anche minacce di morte, anche alla presenza dei tre figli minori, dicendole "ti scanno" oppure "tanto prima o poi ti ammazzo" arrivando perfino a seguirla nei suoi spostamenti. E la figlia 16enne avrebbe anche ricevuto un pugno al volte oltre che essere stata colpita con un bastone e poi essersi rivolta al pronto soccorso per le cure.

Secondo l’accusa il 46enne avrebbe inoltre chiesto espressamente all’altro figlio minore della coppia di aggredire fisicamente la madre, colpendola con calci e spinte.

Un altro episodio contestato all’uomo dall’accusa è quello in cui le avrebbe preso le misure dicendole che servivano per costruirle la bara. E le minacce sarebbero state indirizzate anche a un terzo conoscente a cui avrebbe intimato di non chiamare più la donna. Lo avrebbe costretto, in un’occasione, ad allontanarsi dal parcheggio del ristorante in cui stava cenando. In un recente convegno organizzato a Pesaro dall’associazione Avvocati per la Famiglia e con il supporto dell’ordine provinciale degli avvocati, da segnalare che il prefetto Emanuela Saveria Greco aveva messo in luce i dati locali su abusi e maltrattamenti "un incremento nel 2024 rispetto all’anno prima, del 36 per cento di interventi delle forze dell’ordine. Sono state 16 le misure di vigilanza da me disposte negli ultimi 3 mesi".