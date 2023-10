Bastonate e colpi di punteruolo: due fratelli arrestati per tentato omicidio

Gabicce (Pesaro e Urbino), 15 ottobre - Lo hanno trovato nel cuore della notte, attorno all'1.20, steso a terra in strada, davanti al municipio di Gabicce, con una brutta ferita al costato, sangue in faccia e sulle mani.

L'uomo, un 52enne, è stato soccorso dal personale del 118 e si trova al momento ricoverato in gravi condizioni (la prognosi è riservata), mentre per l'aggressione ai suoi danni - compiuta con un bastone e un oggetto metallico, probabilmente un punteruolo - sono finiti in manette due fratelli di 40 e 34 anni, difesi dagli avvocati Mirko Damasco e Robert Venturi.

Per entrambi è stata ipotizzata l'accusa provvisoria di tentato omicidio in concorso. I carabinieri li hanno fermati nel pronto soccorso dell'ospedale Cervesi di Cattolica, dove si erano recati per farsi medicare le ferite che avrebbero riportato nella colluttazione avuta con il 52enne. Del fatto è stato informato il magistrato di turno, che ha disposto per loro l'arresto e la custodia in carcere ai 'Casetti', in attesa dell'udienza di convalida, al termine della quale la competenza passerà per ragioni territoriali alla Procura di Pesaro.

I due fratelli, in particolar modo il più grande dei due, avrebbero spiegato di aver agito per legittima difesa, nel corso di una lite avuta con il 52enne. Le loro dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti, che stanno compiendo degli accertamenti anche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti che presenta ancora alcuni punti non del tutto chiari.

Tutto, stando al racconto fornito ai carabinieri dagli arrestati, comincia sabato sera, quando il fratello maggiore - che lavora nel campo dell'edilizia - contatta il 52enne per offrirgli un lavoro di imbiancatura. I due si danno appuntamento attorno a mezzanotte nel parcheggio che si trova vicino alla casa del 40enne. Quest'ultimo però prima di recarsi sul posto passa a prendere in macchina il fratello e insieme si fermano al bar a comprare le sigarette. Dopo di che si spostano nel parcheggio. Il fratello minore rimane in macchina, mentre il maggiore scende per parlare con il 52enne.

Quest'ultimo, sostengono gli arrestati, si sarebbe presentato all'incontro visibilmente alterato dall'uso forse di qualche sostanza. Per qualche motivo, la discussione tra di loro sarebbero presto degenerata. Il fratello maggiore sostiene quindi di essersi spaventato nel momento in cui l'altro avrebbe infilato la mano nella tasca del giubbotto per tirare fuori un oggetto metallico e di essergli saltato addosso per difendersi temendo che potesse usarlo contro di lui. Entrambi hanno quindi iniziato ad azzuffarsi, rotolando sull'asfalto. Nella concitazione, il 40enne - sempre stando alla sua versione - avrebbe quindi afferrato da terra un bastone, colpendo il 52enne.

In seguito avrebbe trovato l'oggetto metallico caduto in precedenza e glielo avrebbe conficcato - afferma - in una gamba. A dividere i due ci avrebbe quindi pensato il fratello minore, sceso di corsa dalla macchina.