Bastrenghi e Baronciani al Sanzio

Rachele Bastrenghi dei Baustelle e l’artista Alessandro Baronciani in un appuntamento extra cartellone nella stagione teatrale di Urbino. Giovedì alle 21 Amat porta in città una data della rassegna musicale regionale Klang, altri suoni, altri spazi con lo spettacolo Un giorno da Psychodonna, concerto disegnato che nasce dalle canzoni di Bastrenghi e dai disegni di Baronciani.

Si tratta di un appuntamento molto atteso e inedito, il pubblico del Sanzio potrà godere di un concerto intimistico e trascinante per voce, piano ed elettronica dove Rachele Bastrenghi e Mario Conte suoneranno dal vivo mentre Alessandro Baronciani disegnerà in diretta. Lo spettacolo immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una stanza tutta sua, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo mondo possibile dopo il tramonto. Dopo il successo dei concerti disegnati con Colapesce e il concerto a fumetti di Quando tutto diventò blu insieme a Corrado Nuccini, Ilariuni dei Gomma e Her Skin, Alessandro Baronciani torna sul palco insieme a Rachele Bastreghi in uno spettacolo inedito creato sulle suggestioni derivanti dall’ascolto del suo ultimo disco solista Psychodonna.

Per i biglietti è possibile contattare il botteghino del Sanzio al 0722 2281, il circuito Amat o su vivaticket.

Nella foto: Rachele Bastrenghi

fra. pier.