Battaglia al degrado nella zona dell’ospedale

Si sono conclusi pochi giorni fa due lavori di riqualificazione attesi da decenni. Uno riguarda la pavimentazione del breve ma frequentato tratto di marciapiede che da via Comandino, di fronte alla farmacia comunale, scende verso il pronto soccorso, attraversando un antico portale isolato, unico superstite della villa Il Padiglione.

Il passaggio pedonale, sterrato da sempre ma ripido e scivoloso, da qualche anno era costellato di buche e fenditure che lo rendevano assai insicuro ai tanti che lo percorrono per recarsi dal pronto soccorso verso la farmacia o la fermata dell’autobus e viceversa. Il tratto è stato consolidato nel sottofondo e successivamente pavimentato in sampietrini, simile alle strade del centro storico o, per rimanere fuori le mura, alla strada che conduce ai Cappuccini. Questo camminamento si collega tra l’altro con la strada che scende dalla chiesetta di Loreto, con l’ingresso del parco della Rimembranza e con la pensilina del bus, una delle più frequentate.

"L’intervento – spiega il sindaco Maurizio Gambini – rientra nel complessivo progetto di creazione o riqualificazione dei camminamenti tra la Scuola del Libro e l’autostazione di Santa Lucia, progetto che vede già completato il tratto stazione-ospedale e risistemato il tratto ospedale-parcheggio Scuola del Libro. Questo era un piccolo ramo collaterale che ci premeva sistemare, sia per una questione di decoro che di sicurezza. Non eravamo riusciti a inserirlo con l’appalto precedente, per cui l’abbiamo rifinanziato e ora è stato eseguito". Poco distante, sopra gli uffici comunali di polizia municipale e anagrafe, un’altra migliorìa che aspettava da oltre vent’anni: è stata sostituita la copertura in plastica della scalinata che dal piano strada conduce ai sottostanti uffici. La precedente risaliva alla edificazione dell’immobile che ospita, oltre agli uffici del comune, anche le Poste Italiane, un supermercato e un parcheggio nel tetto; era rotta in più punti, vandalizzata e colma di graffiti da decenni. Finalmente è stata cambiata per intero con una nuova, sempre in plastica trasparente opaca, ma decisamente più decorosa. Coprendo ora tutto il tunnel, anche le scale sottostanti sono protette e non piove più all’interno come accadeva fino a poco tempo fa.

Giovanni Volponi