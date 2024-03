Battaglia contro l’antenna: "No al 5G vicino alle nostre case"

"Le nostre case si trovano a pochi metri dall’installazione di un’antenna 5G. Questa è una preoccupazione personale che condividiamo con molti altri residenti di Gradara. Chiediamo il divieto dell’installazione delle antenne 5G nelle immediate vicinanze delle nostre abitazioni". Inizia così il testo della petizione spontanea, nata da alcuni residenti di via Mortola, zona Conad, a Gradara. Dall’inizio della mobilitazione civica sulla piattaforma chance.org sono state ottanta le persone che hanno sottoscritto la raccolta di firme in digitale. "Da venerdì 8 marzo, la nostra famiglia ha raccolto altre 60 firme su carta – osserva Nazzareno Gaudenzi, tra i primi firmatari –. Altre persone stanno raccogliendo le firme: saremo già con oltre 200 sottoscrizioni. Da un giorno all’altro abbiamo saputo che avrebbero impiantato un’antenna alta trenta metri: venerdì 8 marzo abbiamo visto i tecnici fare i sopralluoghi e oggi c’è già la buca nel terreno fatta per ospitare il basamento. E’ un impianto finanziato dal Pnrr. Appena abbiamo saputo, abbiamo chiesto al sindaco di intervenire: ma il nostro primo cittadino, Filippo Gasperi, ha detto che non può fare nulla visto che l’impianto fa riferimento ad una normativa europea. Noi non ci fermeremo davanti a questo primo no. Il posizionamento è a 15 metri dal cancello di casa. Ho fatto una vita di sacrifici per avere una casetta affacciata sulla vallata e ora mi ritrovo una bruttura del genere. E pensare che davanti alle nostre case c’è un campo di 20 ettari: di spazio perché fosse meno impattante ce n’era. Inoltre le persone sono preoccupate per la salute: il sindaco dovrebbe fare un incontro pubblico per spiegare i rischi. Siamo in Italia e per ammettere che l’amianto è pericoloso ci sono voluti decenni. Insomma vogliamo chiarezza e ci stiamo organizzando per una tutela legale. Chiediamo al nostro sindaco e al consiglio comunale di prendere in considerazione queste preoccupazioni e di agire per proteggere i cittadini e preservare l’integrità del nostro amato paese".

Solidea Vitali Rosati