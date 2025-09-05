La battaglia del latte finisce in tribunale: “Era annacquato, ma va pagato la metà”

Pesaro, 6 settembre 2025 – Latte annacquato per le casciotte d’Urbino dop, conto dimezzato. È finita così, almeno in primo grado, la battaglia giudiziaria tra due aziende del settore lattiero-caseario che da anni si rinfacciano consegne e fatture. Il Tribunale di Urbino ha stabilito che quel latte mai pagato, consegnato nel 2018 da un’azienda agricola dell’entroterra a un caseificio urbinate che produce casciotta d’Urbino dop con latte ov ino della provincia, era effettivamente annacquato con acqua tra il 50 e il 60 per cento. Nonostante questo, l’acquirente dovrà comunque pagare: poco più di 27mila euro, la metà della somma inizialmente pretesa.

La storia comincia sei anni fa, quando il fornitore porta in tribunale il cliente, l’azienda casearia difesa dall’avvocato Giacomo Carletti, con un decreto ingiuntivo da oltre 54mila euro. L’azienda fornitrice sostiene che tale è il saldo di quella fornitura, ma l’acquirente si oppone dicendo che il latte era diluito. Per dimostrarlo porta analisi eseguite dall’ente regionale Assam. Non solo: i numeri delle consegne parlano chiaro. Nel 2018, anno delle contestazioni, il volume era quasi raddoppiato rispetto al 2017. Poi, una volta sollevata la questione, il quantitativo cala bruscamente proprio di quel 50-60 per cento che, secondo i test, era acqua. Una coincidenza che non convince il giudice. Secondo la sentenza non ci sono dubbi sul latte annacquato. Ma qui arriva il colpo di scena: nonostante le contestazioni, l’acquirente ha continuato a ricevere il prodotto senza mai interrompere il contratto. “Le forniture successive sono state mantenute senza nessuna contestazione – si legge nella sentenza –, quindi è agevole ritenere e sostenere che al momento del contratto, l’inadempimento non sia stato ritenuto così grave da parte opponente”. Risultato? Il contratto resta valido, ma il prezzo deve essere ridotto in proporzione al difetto. Tradotto: il latte valeva la metà, e la metà va pagata. Così il decreto ingiuntivo è stato revocato, ma l’acquirente dovrà comunque versare 27.409,83 euro oltre agli interessi legali.

L’avvocato Carmine Paul Alexander Tedesco, difensore dell’azienda agricola fornitrice, commenta: “Le analisi e i prelievi non sono stati fatti in contraddittorio e oltretutto svolti dopo mesi dalle forniture. Tra l’altro il caseificio ha continuato ad avvalersi dell’azienda agricola. Questo conferma che, nonostante le contestazioni, il rapporto di fornitura si è interrotto per decisione del mio cliente”. La sentenza è arrivata il 4 settembre 2025, chiudendo un contenzioso che durava da anni. Una causa che mette in chiaro alcuni principi: chi vende deve garantire la qualità, chi compra può contestare i difetti, ma se continua ad acquistare difficilmente otterrà lo scioglimento del contratto. E l’acqua è tornata al suo posto: fuori dalla fattura e anche dalle casciotte.