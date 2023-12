Battaglia per il Carnevale. Caccia ai fondi regionali

Nel bilancio regionale non ci sono risorse per il Carnevale d Fano: dopo la capogruppo di M5S Marta Ruggeri anche Luca Serfilippi, consigliere regionale della Lega, corre ai ripari con un emendamento per destinare 100mila euro ai Carnevali storici delle Marche, tra cui il Carnevale di Fano al quale dovrebbero andare 50mila euro. Se ne discuterà lunedì nella commissione bilancio del consiglio regionale dove anche Ruggeri ha già presentato un suo emendamento per i Carnevali storici da 100mila euro. Emendamento con il quale l’esponete di M5S ha inteso porre rimedio alla mancata previsione, nel bilancio 2024, di risorse per le più importanti manifestazioni carnevalesche regionali. Non sembra eccessivamente preoccupata la presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli: "Non credo che il finanziamento per il Carnevale di Fano rimanga a 0, anzi conto che per il 2024 (le sfilate si terranno il 28 gennaio e il 4 e l’11 febbraio) ci arrivino dalla Regione almeno 50 mila euro", che sarebbero 10 in più rispetto allo scorso anno. Giammarioli è ormai proiettata verso l’edizione del prossimo anno che renderà omaggio a "Pesaro, Capitale della cultura 2024" accogliendo la maschera di Rabechèn (baccano) che sarà sindaco del Carnevale fanese.

Tredici i carri che sfileranno su viale Gramsci nell’edizione "In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe…e dagli spazi!" e che avrà come testimonial il direttore d’orchestra Beatrice Venezi alla quale sarà dedicato il Pupo "Chiamatemi Direttore" del maestro carrista Paolo Furlani. Oltre al Carnevale altri eventi potrebbero beneficiare degli emendamenti presentati in commissione bilancio dal leghista Serfilippi. Ci sarebbero 2 milioni di euro (1milioni per il 2025, l’altro per il 2026) per il nuovo palazzetto dello sport che, secondo le previsioni dell’attuale amministrazione comunale, avrebbe dovuto costare 10 milioni di euro. Un impianto tra i 2.500 e 5000 posti, che doveva sorgere nella zona di Chiaruccia, ma che dopo gli iniziali entusiasmi non ha trovato riscontro per la difficoltà di intercettare le risorse finanziarie. Gli altri emendamenti presentati da Serfilippi dovrebbero riguardare: 60 mila euro la rete della "Città delle bambine e dei bambini", 25 mila euro per la realizzazione della nuova vasca per il parto in acqua nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Santa Croce , 25mila euro saranno destinati all’associazione Adamo (Assistenza domiciliare ai malati oncologici) e 100mila euro per il Giro d’Italia che farà tappa a Fano il 16 maggio.

Anna Marchetti