Battaglia per la Provincia: "Salvate quel palazzo senza svenderlo ai negozi"

E’ partita l’operazione salvataggio dell’immobile della provincia in via Gramsci. Cinque architetti uniti per questa missione all’interno di un ordine dove ci sono esponenti che viaggiano in senso contrario. Basti vedere il caso di Villa Marina. E si sono susurrate anche parole del tipo: "Da alcuni colleghi non siamo ben visti"; ed anche "non è possibile che il presidente dell’ordine sia un dipendente di un ente pubblico". Insomma una ribellione sottovoce all’ordine costituito. Comunque al tavolo c’erano Alessandro Ceccarelli ex presidente dell’ordine, Paolo Marconi, quindi Achille Paianini con Clara Tarca. A questi 4 professionisti si è poi aggiunto Luigi Cioppi, il figlio dell’ingegnere che ha costruito il palazzo della Provincia. Hanno illustrato il valore dell’edificio sotto il profilo strutturale e architettonico perché è in corso di discussione in Comune la variante per cambiare destinazione d’uso aumentandone il valore. La richiesta sul tappeto è quella di usare le volumetrie per edilizia civile con al piano terra negozi e commerciale. E sotto questo profilo, per un no su tutto il fronte, il gruppo degli architetti ha trovato l’appoggio del consigliere comunale di Forza Italia Michele Radaelli ed anche della lista civica "Vieni Oltre", con Italo Campagnoli.

Gli architetti presenti, oltre a difendere l’opera che è degli anni Sessanta e sulla c’è sopra solo una prescrizione della Soprintendenza, l’unica via di fuga che vedono possibile per non abbattere l’edificio è quella che ha messo sul tavolo il sindaco Matteo Ricci: spostarci la sede dell’università. Soluzione che salverebbe capra e cavoli con 4 piani riservati alle aule salvando così anche la sala Pierangeli utilizzabile per fini didattici.

Comunque i punti che sono al centro della discussione in consiglio comunale sono sostanzialmente 4: no alla demolizione dell’edificio "perché ora ci sono tecniche per il recupero delle strutture ammalorate"; no al cambio di destinazione d’uso in appartamenti; no a trasformare il piano terra di un ‘supermercato’. Tutto questo sulla scorta come ha detto Paolo Marconi "che si è di fronte ad un edificio che ha valore architettonico e che quindi merita di essere salvato e su questo punto concordano molti colleghi".

Tra romanticismo e la storia dell’architettura del dopoguerra, il discorso è stato allargato da Achille Paianini anche all’intero fronte cittadino "dove ci sarebbero almeno una trentina di edifici da analizzare e studiare". Il problema del palazzo della Provincia è nato con la volontà dell’attuale amministrazione di cambiare la sede portandola ell’ex sede della banca d’Italia in via Rossini. Sono in corso verifiche e valutazioni. Operazione che prenderà corpo solo con una variante di destinazione d’uso – quella che è in corso di discussione in Comune – e quindi con la vendita dell’edificio di via Gramsci. Concludono gli architetti: "Riteniamo che la tematica sulle sorti future di questo edificio sia rappresentativa di una riflessione generale che investe anche le altre architetture moderne di pregio di cui la città dovrà farsi carico nell’ìimmediato e nel prossimo futuro".

