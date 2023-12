Batte forte il cuore dei fanesi

di Tiziana Petrelli

Grande festa martedì sera al Teatro della Fortuna dove è andata in scena la seconda edizione di "Cuore Comune", la manifestazionespettacolo messa in campo dal Comune per rendere omaggio a tutte le persone, donne e uomini fanesi, che in questi anni hanno prestato servizio alla città, portando dei benefici o prestigio alla comunità. Un momento di festa allietato dagli sketch dei comici del San Costanzo show e del duo musicale Elisa Ridolfi e Andrea Alessi. Il sindaco Massimo Seri ha voluto rendere merito a quei volontari che "senza mettersi in mostra" si sono impegnati a fare qualcosa di buono per gli altri, per la collettività. E per questo durante la cerimonia di premiazione presentata da Alvin Crescini, ha voluto indossare la fascia tricolore: per rappresentare con il suo "grazie" tutta la comunità.

Il "grazie" della città di Fano è andato a Teresa Nannini, che con l’Africa Chiama si prende cura del prossimo nel continente africano; Aurelio Gennari, che ogni mattina con tanti altri volontari della Protezione civile aiuta bambini e genitori negli attraversamenti pedonali; Nadia Ben Assen, che con Migrantes e Al Fihriyat Odv condivide la cittadinanza attiva e la conoscenza della cultura araba; Luciano Poggiani educa al rispetto dell’ambiente con Argonauta e Casa Archilei; i coniugi Marco Boschini e Laura Giancarli per la loro dedizione alle famiglie attraverso la catechesi della parrocchia di Ponte Sasso; Gabriele Battistelli che attraverso il meraviglioso gioco del calcio educa i ragazzi allo sport e alla vita; l’associazione Agfi, con la presidente Francesca Busca, che accompagna le famiglie con figli diversamente abili nelle sfide del mondo; e, infine, Avis che con i suoi super donatori Arianna Giorgi e Guido Ansuini è l’espressione del dono senza chiedere nulla in cambio.

"La città è attenta e si accorge del vostro impegno - ha detto Seri -, non sarete mai soli. Questa iniziativa è semplice ma trasmette un messaggio di grande profondità". Anche il vescovo Andrea Andreozzi è salito sul palco: "Cuore Comune ci porta alla sapienza del cuore - ha detto -, luogo della coscienza e anche dell’intelligenza".