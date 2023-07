Battesimi evangelici: nell’acqua di mare e da adulti

La scorsa domenica 16 luglio, alle ore 19, nella spiaggia di Pesaro, all’altezza dei bagni Tina (foto), si sono svolti, a cura della chiesa evangelica

di Pesaro di via Lamarca, i battesimi di Marilia Rodrigues ed Emanuela Souza.

"Lo svolgimento all’aria aperta – si legge in una nota – può sembrare atipico per un evento del genere, visto che siamo abituati a pensarlo al chiuso; in realtà è una prassi consolidata per le chiese evangeliche, per due motivi:

il primo è che, in linea con il messaggio biblico, il battesimo si effettua per immersione (Gesù stesso fu battezzato lungo il fiume Giordano); il secondo è che la celebrazione va vista come un’occasione di testimonianza pubblica di una precisa scelta dei battezzandi: quella di credere nella parola di salvezza della Bibbia, nel messaggio di Gesù, e di volerlo seguire nella propria vita".

"Questo è anche il motivo – continua la nota – per cui, sempre in linea con la Bibbia,

i battesimi evangelici avvengono da adulti e non da bambini: alla base della scelta deve sempre esserci una decisione consapevole ed autonoma".

"Emanuela e Marilia, accompagnate dalla chiesa e dai canti di lode, hanno voluto condividere questa tappa del loro percorso di fede al mare, battezzandosi in acqua, e condividendo con i presenti un breve messaggio in cui hanno ricapitolato le fasi della loro vita che le hanno portate a decidere di lasciare alle spalle un passato in cui pensavano di poter essere sufficienti a sé stesse per abbracciare una nuova vita, quella basata sulla Verità della Parola e della libertà in Cristo".