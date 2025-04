Battesimo della cittadinanza. Cerimonia per oltre settanta nuovi pesaresi e italiani

La città ha dato il benvenuto ai suoi nuovi cittadini. Donne e uomini, giovani e adulti, (77 in totale) ai quali è stata ufficialmente conferita la cittadinanza del nostro Paese nel 2025. "La cittadinanza rappresenta un importante traguardo, un diritto che porta con sé doveri e responsabilità, ma anche l’opportunità di contribuire alla crescita del nostro Paese, arricchendolo con la vostra cultura, esperienza e impegno".

Così Andrea Biancani, che ha consegnato gli attestati e la Costituzione a 45 dei 77 nuovi cittadini italiani "ma soprattutto pesaresi", come sottolineato dal sindaco, che hanno espresso il giuramento. "L’Italia è una nazione fondata sui valori della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà e del lavoro. Questi principi, sanciti dalla Costituzione, guidano la vita di ogni cittadino, e da oggi anche la vostra. La Costituzione, che oggi ricevete in dono, è il cuore della nostra democrazia e un simbolo dell’unità e della giustizia che ci unisce. Vi accompagnerà come guida nel vostro nuovo cammino, ricordandovi che ogni diritto è accompagnato da doveri, e che insieme possiamo costruire una società più giusta e solidale". Il sindaco Biancani non ha mancato a rinnovare l’invito ad una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, "sia all’interno della comunità pesarese, sia nel tessuto sociale del nostro Paese, portando sempre avanti i valori della Repubblica. Oggi, la comunità vi accoglie con gioia, consapevole che le vostre esperienze e competenze renderanno l’Italia ancora più ricca e diversificata. Congratulazioni e benvenuti a tutti". Il viceprefetto vicario Antonio Angeloni ha fatto riferimento a tre importanti concetti: "Il conferimento di questo status è il coronamento di un percorso di vita, un momento fondamentale di grande importanza anche dal punto di vista sociale e per tutta la comunità". Così il presidente del Consiglio Comunale Enzo Belloni: "Questa è la fine di una “lotta”, dopo tante fatiche e pratiche burocratiche presentate, oggi entrate a far parte della nostra comunità". Durante la seconda cerimonia pubblica sono stati ricevuti dei 77 neocittadini italiani dei primi tre mesi 2025 (da gennaio a marzo dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025). Nel corso dei primi tre mesi del 2025, nel Comune di Pesaro è stata riconosciuta la cittadinanza italiana a 77 persone. Di questi, 7 sono i diciottenni che hanno acquistato la cittadinanza italiana per attestazione sindacale al compimento del 18esimo anno.